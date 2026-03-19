Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 19.3.2026: Tăng thêm 2.000 đồng

Chí Nhân
19/03/2026 07:57 GMT+7

Giá heo hơi tăng đồng loạt ở khắp nơi trong cả nước, đặc biệt nhiều tỉnh thành tăng tới 2.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá heo hơi ở Hải Phòng tăng 2.000 đồng lên 65.000 đồng/kg. Nhiều tỉnh thành khác đồng loạt tăng 1.000 đồng, trong đó đáng chú ý như Bắc Ninh và Hưng Yên đạt 66.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; nhiều địa phương cùng 65.000 đồng/kg gồm Ninh Bình, Hà Nội, Phú Thọ; mức 64.000 đồng có Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai và Sơn La; riêng Lai Châu tăng 1.000 đồng lên 63.000 đồng/kg nhưng vẫn thấp nhất khu vực. Các tỉnh thành còn lại đứng giá 64.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 19.3.2026: Tăng thêm 2.000 đồng- Ảnh 1.

Giá heo hơi nhiều nơi tăng đến 2.000 đồng/kg kéo giá bán thịt lẻ tăng theo

ẢNH: CHÍ NHÂN

Giá heo hơi ở miền Trung sôi động khi có đến 2 địa phương đồng loạt tăng 2.000 đồng là Quảng Trị và Huế lên 65.000 đồng/kg; Đà Nẵng đạt 64.000 đồng/kg. Nhiều địa phương khác cũng tăng 1.000 đồng như Thanh Hóa và Nghệ An lên 65.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và Khánh Hòa 64.000 đồng/kg; Đắk Lắk lên 66.000 đồng/kg bằng với Lâm Đồng, mức cao nhất khu vực.

Giá heo hơi tại miền Nam cũng ghi nhận mức tăng 2.000 đồng ở Đồng Tháp và Vĩnh Long lên 67.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, nhiều nơi cũng tăng 1.000 đồng như Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau lên 67.000 đồng/kg; Cần Thơ 66.000 đồng/kg. TP.HCM vẫn giữ giá 67.000 đồng/kg; An Giang 65.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Giá heo hơi bình quân cả nước tăng lên 65.200 đồng/kg. Giá heo hơi của Công ty C.P Việt Nam cũng tăng 1.000 đồng ở miền Bắc lên 64.000 đồng/kg, miền Nam 68.000 đồng/kg. Theo các chuyên gia, hiện sức tiêu thụ cải thiện chưa đáng kể nhưng giá heo hơi tăng đồng loạt theo cước phí vận chuyển. Về lâu dài, xu hướng này có thể ảnh hưởng không tốt đến sức tiêu thụ.

Giá thịt bán lẻ tại TP.HCM phổ biến như ba rọi 165.000 đồng/kg, sườn non 175.000 đồng/kg, nạc dăm 150.000 đồng/kg, nạc vai 133.000 đồng/kg, nạc đùi 125.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng, mỡ heo 72.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 18.3.2026: Tăng trở lại trên cả nước

Giá heo hơi sau nhiều ngày tuột dốc đã có dấu hiệu tăng trở lại khi nguồn thịt nhập khẩu bị ách tắc do tình hình chiến sự ở Trung Đông.

Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay giá heo hơi tăng tăng 2.000 đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận