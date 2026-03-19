Giá heo hơi hôm nay 19.3.2026: Tăng thêm 2.000 đồng

Tại miền Bắc, giá heo hơi ở Hải Phòng tăng 2.000 đồng lên 65.000 đồng/kg. Nhiều tỉnh thành khác đồng loạt tăng 1.000 đồng, trong đó đáng chú ý như Bắc Ninh và Hưng Yên đạt 66.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; nhiều địa phương cùng 65.000 đồng/kg gồm Ninh Bình, Hà Nội, Phú Thọ; mức 64.000 đồng có Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai và Sơn La; riêng Lai Châu tăng 1.000 đồng lên 63.000 đồng/kg nhưng vẫn thấp nhất khu vực. Các tỉnh thành còn lại đứng giá 64.000 đồng/kg.



Giá heo hơi ở miền Trung sôi động khi có đến 2 địa phương đồng loạt tăng 2.000 đồng là Quảng Trị và Huế lên 65.000 đồng/kg; Đà Nẵng đạt 64.000 đồng/kg. Nhiều địa phương khác cũng tăng 1.000 đồng như Thanh Hóa và Nghệ An lên 65.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và Khánh Hòa 64.000 đồng/kg; Đắk Lắk lên 66.000 đồng/kg bằng với Lâm Đồng, mức cao nhất khu vực.

Giá heo hơi tại miền Nam cũng ghi nhận mức tăng 2.000 đồng ở Đồng Tháp và Vĩnh Long lên 67.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, nhiều nơi cũng tăng 1.000 đồng như Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau lên 67.000 đồng/kg; Cần Thơ 66.000 đồng/kg. TP.HCM vẫn giữ giá 67.000 đồng/kg; An Giang 65.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Giá heo hơi bình quân cả nước tăng lên 65.200 đồng/kg. Giá heo hơi của Công ty C.P Việt Nam cũng tăng 1.000 đồng ở miền Bắc lên 64.000 đồng/kg, miền Nam 68.000 đồng/kg. Theo các chuyên gia, hiện sức tiêu thụ cải thiện chưa đáng kể nhưng giá heo hơi tăng đồng loạt theo cước phí vận chuyển. Về lâu dài, xu hướng này có thể ảnh hưởng không tốt đến sức tiêu thụ.

Giá thịt bán lẻ tại TP.HCM phổ biến như ba rọi 165.000 đồng/kg, sườn non 175.000 đồng/kg, nạc dăm 150.000 đồng/kg, nạc vai 133.000 đồng/kg, nạc đùi 125.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng, mỡ heo 72.000 đồng/kg