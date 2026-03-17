Giá heo hơi hôm nay 17.3.2026: Bất ngờ tăng

Tại miền Bắc, giá heo hơi tăng 2.000 đồng ở Quảng Ninh và Lạng Sơn lên 63.000 đồng/kg. Nhiều địa phương khác cũng tăng 1.000 đồng như Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên lên 64.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; Ninh Bình, Sơn La, Phú Thọ 63.000 đồng/kg; Lai Châu và Lào Cai 62.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ giá từ 62.000 - 63.000 đồng/kg.



Thị trường miền Trung ghi nhận giá heo hơi tăng 1.000 đồng ở Thanh Hóa lên 63.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại duy trì mức giá cũ, thấp nhất là Hà Tĩnh 61.000 đồng/kg, cao nhất Lâm Đồng 65.000 đồng/kg; các tỉnh thành khác trong khu vực dao động từ 62.000 - 63.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam cũng ổn định mức cũ, cao nhất là TP.HCM với 66.000 đồng/kg; các tỉnh thành còn lại dao động từ 64.000 - 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước còn 63.500 đồng/kg. Giá heo hơi của Công ty C.P Việt Nam tăng 1.000 đồng ở miền Bắc lên 62.000 đồng/kg, miền Nam 68.000 đồng/kg. Thời gian qua, giá heo hơi liên tục giảm với tổng mức khoảng 20.000 đồng/kg, khiến nhiều hộ chăn nuôi không dám đẩy mạnh tái đàn nên giá heo giống cũng giảm nhanh. Thị trường phổ biến giảm thêm từ 50.000 - 100.000 đồng/con còn 2,23 - 2,3 triệu đồng/con (10kg).

Bên cạnh giá heo hơi, giá vịt thịt thời gian qua cũng liên tục giảm. Ở miền Bắc giảm thêm 2.300 đồng xuống 30.000 đồng/kg, miền Trung giảm 1.700 đồng xuống 34.000 đồng/kg và miền Nam giảm 800 đồng xuống 43.100 đồng/kg.

Giá thịt bán lẻ tại TP.HCM phổ biến như ba rọi 162.000 đồng/kg, sườn non 175.000 đồng/kg, nạc dăm 150.000 đồng/kg, nạc vai 130.000 đồng/kg, nạc đùi 125.000 đồng/kg, thịt xay 128.000 đồng, mỡ heo 70.000 đồng/kg