Giá heo hơi hôm nay 17.3.2026: Bất ngờ tăng

Chí Nhân
17/03/2026 08:37 GMT+7

Giá heo hơi bất ngờ tăng, đặc biệt ở miền Bắc có nơi tăng tới 2.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo giống tiếp tục giảm do nhiều hộ chăn nuôi không dám đẩy mạnh tái đàn.

Tại miền Bắc, giá heo hơi tăng 2.000 đồng ở Quảng Ninh và Lạng Sơn lên 63.000 đồng/kg. Nhiều địa phương khác cũng tăng 1.000 đồng như Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên lên 64.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; Ninh Bình, Sơn La, Phú Thọ 63.000 đồng/kg; Lai Châu và Lào Cai 62.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ giá từ 62.000 - 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở miền Bắc tăng, trong khi ở miền Trung và Nam thị trường vẫn chưa khởi sắc

Thị trường miền Trung ghi nhận giá heo hơi tăng 1.000 đồng ở Thanh Hóa lên 63.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại duy trì mức giá cũ, thấp nhất là Hà Tĩnh 61.000 đồng/kg, cao nhất Lâm Đồng 65.000 đồng/kg; các tỉnh thành khác trong khu vực dao động từ 62.000 - 63.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam cũng ổn định mức cũ, cao nhất là TP.HCM với 66.000 đồng/kg; các tỉnh thành còn lại dao động từ 64.000 - 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước còn 63.500 đồng/kg. Giá heo hơi của Công ty C.P Việt Nam tăng 1.000 đồng ở miền Bắc lên 62.000 đồng/kg, miền Nam 68.000 đồng/kg. Thời gian qua, giá heo hơi liên tục giảm với tổng mức khoảng 20.000 đồng/kg, khiến nhiều hộ chăn nuôi không dám đẩy mạnh tái đàn nên giá heo giống cũng giảm nhanh. Thị trường phổ biến giảm thêm từ 50.000 - 100.000 đồng/con còn 2,23 - 2,3 triệu đồng/con (10kg).

Bên cạnh giá heo hơi, giá vịt thịt thời gian qua cũng liên tục giảm. Ở miền Bắc giảm thêm 2.300 đồng xuống 30.000 đồng/kg, miền Trung giảm 1.700 đồng xuống 34.000 đồng/kg và miền Nam giảm 800 đồng xuống 43.100 đồng/kg.

Giá thịt bán lẻ tại TP.HCM phổ biến như ba rọi 162.000 đồng/kg, sườn non 175.000 đồng/kg, nạc dăm 150.000 đồng/kg, nạc vai 130.000 đồng/kg, nạc đùi 125.000 đồng/kg, thịt xay 128.000 đồng, mỡ heo 70.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 16.3.2026: Đà giảm tạm ngừng

Giá heo hơi có dấu hiệu chững lại từ cuối tuần qua và tiếp tục duy trì xu hướng đi ngang trong sáng đầu tuần.

Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay giá heo hơi tăng giá heo giống
