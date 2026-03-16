Giá heo hơi hôm nay 16.3.2026: Đà giảm tạm ngừng

Đinh Đang
Đinh Đang
16/03/2026 08:32 GMT+7

Giá heo hơi có dấu hiệu chững lại từ cuối tuần qua và tiếp tục duy trì xu hướng đi ngang trong sáng đầu tuần.

Heo hơi tạm thời chững lại sau khi rớt giá suốt 2 tuần qua

Sau khi rớt mạnh hơn nửa tháng qua, giá heo hơi hôm nay đã có dấu hiệu chững lại. Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi dao động từ 60.000 - 63.000 đồng/kg. Trong đó, mức 63.000 đồng/kg được ghi nhận tại Cao Bằng, Bắc Ninh, TP. Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên; các địa phương khác gồm Tuyên Quang, Ninh Bình, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg; Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai giữ mức 61.000 đồng/kg, còn Lai Châu tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 60.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi hôm nay tạm ngừng đà giảm so với tuần trước và duy trì giao dịch trong khoảng 61.000 - 65.000 đồng/kg. Cụ thể, Thanh Hoá, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg; Hà Tĩnh giữ mức 61.000 đồng/kg. Trong khi đó, Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk và Khánh Hoà đạt 63.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 65.000 đồng/kg.

Khu vực thị trường miền Nam, giá heo hơi cũng đang tạm thời chững lại. Theo khảo sát mới nhất, giá heo hơi trong khu vực này hiện được bán ra với giá dao động từ 64.000 - 66.000 đồng/kg. Theo đó, TP.HCM tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 66.000 đồng/kg; Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp và Vĩnh Long ghi nhận mức thấp hơn là 64.000 đồng/kg.

Hiện nay giá heo hơi bình quân cả nước đang ở mức 63.000 đồng/kg, thấp hơn 7.000 đồng/kg so với thời điểm cùng kỳ năm trước. Theo một số công ty chăn nuôi, nguồn cung thịt heo từ sau tết đã được bổ sung dồi dào hơn, trong khi đó sức mua trên thị trường giảm sút vì người tiêu dùng có xu hướng tiết giảm chi tiêu trong cơn bão giá xăng dầu.  

Giá heo hơi hôm nay 14.3.2026: Sẽ xuống dưới mốc 60.000 đồng/kg?

