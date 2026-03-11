Giá heo hơi hôm nay 11.3.2026: Đà giảm chưa dứt

Giá thịt heo tại chợ đang giảm nhanh ẢNH: Đ.N.T





Thị trường phía bắc hôm nay ghi nhận giá heo hơi giao dịch trong khoảng 60.000 - 63.000 đồng/kg. Trong đó, Cao Bằng, Bắc Ninh, TP.Hà Nội, Hải Phòng và Điện Biên đang cùng giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; Tuyên Quang, Ninh Bình, Sơn La và Hưng Yên duy trì mức 62.000 đồng/kg; Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và Phú Thọ tiếp tục được thu mua với giá 61.000 đồng/kg. Riêng Lai Châu giữ mức 60.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại thị trường miền Trung- Tây nguyên, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận biến động mới, giá thu mua tiếp tục dao động trong khoảng 60.000 - 67.000 đồng/kg. Cụ thể, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh đang cùng giao dịch ở mức 60.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Nhỉnh hơn là Gia Lai với 63.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hoà cùng duy trì mức 64.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với mức 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, thị trường miền Nam có sự điều chỉnh giá tại một số địa phương. Cụ thể, giá heo hơi được điều chỉnh giảm xuống ở Đồng Tháp, còn 67.000 đồng/kg, Vĩnh Long cũng giảm về mức 66.000 đồng/kg. Ở các địa phương còn lại, giá heo hơi không có biến động mới. Trong đó, Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Cà Mau và Cần Thơ giữ giá 67.000 đồng/kg, còn An Giang ổn định ở 66.000 đồng/kg.

Trên thị trường bán lẻ, giá thịt heo tại chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn (TP.HCM) cũng đã giảm nhanh. Cụ thể: thịt xương lưng giảm còn 80.000 đồng/kg (trước đó là 85.000 đồng/kg), mỡ heo giảm từ 80.000 đồng/kg xuống còn 60.000 đồng/kg. Cốt lết từ 110.000 đồng/kg giảm còn 100.000 đồng/kg. Các loại thịt sườn, thịt đùi cũng hạ khoảng 10.000 đồng/kg khi sức mua giảm sút.