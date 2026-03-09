Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 9.3.2026: Về dưới 65.000 đồng/kg

Đinh Đang
Đinh Đang
09/03/2026 08:17 GMT+7

Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm nhẹ trong ngày đầu tuần, đưa giá heo bình quân cả nước lùi về dưới mốc 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 9.3.2026: Về dưới 65.000 đồng/kg- Ảnh 1.

Giá thịt heo đang giảm nhanh từ sau Tết Nguyên đán

ẢNH: ĐINH ĐANG

Nhiều địa phương ở miền Bắc giảm giá heo hơi 1.000 đồng/kg trong sáng đầu tuần. Sau khi điều chỉnh, giá heo tại Cao Bằng, Bắc Ninh và Hà Nội xuống 63.000 đồng/kg; Sơn La và Hưng Yên về mức 62.000 đồng/kg; Thái Nguyên còn 61.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại trong khu vực, giá heo hơi đi ngang trong sáng nay, dao động trong khoảng 61.000 - 63.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây nguyên hôm nay ghi nhận mức giá thu mua trong khoảng 61.000 - 68.000 đồng/kg, với một số địa phương điều chỉnh giảm nhẹ 1.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An cùng giảm xuống 61.000 đồng/kg, ngang bằng với mức giá đang được duy trì tại Hà Tĩnh; tại Quảng Trị và Huế hạ 1.000 đồng/kg xuống 66.000 đồng/kg, trong khi Đà Nẵng và Quảng Ngãi tiếp tục giữ nguyên mức giá này. Gia Lai giảm còn 64.000 đồng/kg; Khánh Hoà cũng điều chỉnh xuống mức 65.000 đồng/kg, ngang với Đắk Lắk. Riêng Lâm Đồng duy trì mức 68.000 đồng/kg - cao nhất trong khu vực.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm, với mức điều chỉnh từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, dao động từ 66.000 - 68.000 đồng/kg. Cụ thể, giá heo Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM cùng giảm 1.000 đồng/kg, về mức 68.000 đồng/kg. Tại An Giang, giá heo hơi giảm mạnh hơn 2.000 đồng/kg, xuống 66.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Trong khi đó, Vĩnh Long giảm 1.000 đồng/kg về 67.000 đồng/kg, bằng Cần Thơ.

Đáng chú ý, giá heo niêm yết hiện tại của Công ty Chăn nuôi C.P. Việt Nam có sự chênh lệch khá lớn giữa miền Nam với khu vực phía Bắc, với khoảng cách gần 6.000 đồng/kg. Hiện giá bình quân cả nước đã lùi về mức dưới 65.000 đồng/kg nhưng vẫn cao hơn giá heo Trung Quốc 23.000 đồng/kg. 

Trong 2 tháng đầu năm nay giá heo hơi đứng ở mức cao, phổ biến từ 70.000 - 75.000 đồng/kg kéo theo nguồn thịt nhập khẩu cũng tăng đến 28% so với cùng kỳ năm trước, đạt 371 triệu USD.

