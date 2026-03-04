Giá heo hơi hôm nay 4.3.2026: Tiếp tục sụt giảm

Sản lượng thịt heo trong nước phục hồi khiến giá heo giảm nhanh từ sau tết đến nay ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, heo hơi hôm nay duy trì xu hướng giảm sau 2 ngày rớt giá mạnh. Cụ thể, với mức điều chỉnh phổ biến 1.000 đồng/kg, nhiều địa phương tại khu vực này đang mua bán heo hơi với giá từ 65.000-66.000 đồng/kg. Trong đó, mức 66.000 đồng/kg được ghi nhận tại Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Hưng Yên và Quảng Ninh. Mức 65.000 đồng/kg ghi nhận tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lai Châu, Tuyên Quang và Phú Thọ.

Thị trường miền Trung - Tây nguyên cũng ghi nhận giá heo hơi giảm mạnh trong hôm nay. Theo đó, giá heo hơi ở khu vực này đang dao động trong khoảng 65.000 - 69.000 đồng/kg. Cụ thể, Thanh Hóa giảm 2.000 đồng/kg, xuống 65.000 đồng/kg. Nghệ An và Hà Tĩnh cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện cũng giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg; Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg xuống 67.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai giữ nguyên mức 67.000 đồng/kg. Tại các tỉnh thành còn lại, giá heo hơi đi ngang.

Trong khi giá heo hơi biến động mạnh tại miền Bắc và miền Trung thì thị trường miền Nam vẫn đang duy trì giá heo hơi ổn định trong sáng nay. Mức giá phổ biến trong khu vực này dao động từ 68.000 - 70.000 đồng/kg. Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau và TP.HCM tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 70.000 đồng/kg. Các địa phương khác gồm Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long đang giao dịch ở mức 69.000 đồng/kg. Riêng Cần Thơ duy trì mức thấp nhất khu vực là 68.000 đồng/kg.

Theo thống kê của Bộ NN-MT, tình hình chăn nuôi heo cả nước tiếp tục xu hướng khôi phục sản xuất và tái đàn sau dịp Tết Nguyên đán. Tính đến cuối tháng 2.2026, tổng đàn heo cả nước ước tính tăng 1,58% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có đàn heo tăng mạnh nhờ phát triển mạnh mô hình chăn nuôi trang trại, đồng thời kiểm soát tốt dịch bệnh: Gia Lai tăng 9,4%; Lâm Đồng tăng 7,5%; Lào Cai tăng 6,8%; TP.HCM tăng 3,8%; Đắk Lắk tăng 2,8%; Đồng Nai tăng 2,4%...

Tuy nhiên, nguy cơ phát sinh bệnh dịch tả heo châu Phi vẫn còn cao. Thống kê từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 225 ổ dịch tại 23 tỉnh, thành phố, với 12.676 con heo chết, tiêu huỷ. Hiện nay, cả nước có 78 ổ dịch tả heo châu Phi tại 17 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày.