Giá heo hơi hôm nay 27.2.2026: Tiếp tục chiều giảm nhẹ

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo đã giảm xuống sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi tiếp tục giảm nhẹ tại nhiều địa phương. Cụ thể, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Sơn La đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg; trong đó Bắc Ninh lùi về 71.000 đồng/kg, các địa phương còn lại giao dịch quanh mốc 70.000 đồng/kg. Lai Châu cũng giảm 1.000 đồng/kg xuống 69.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực..

Thị trường miền Trung - Tây nguyên cũng ghi nhận giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg tại Thanh Hóa và Hà Tĩnh, về 69.000 đồng/kg, trong khi các địa phương còn lại giữ giá ổn định. Cụ thể, Nghệ An giữ mức 69.000 đồng/kg; Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi 71.000 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk đi ngang tại 70.000 đồng/kg, Khánh Hòa giữ giá 71.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng vẫn đứng đầu khu vực với 72.000 đồng/kg.

Trái ngược với diễn biến giảm nhẹ ở miền Bắc và miền Trung, giá heo hơi hôm nay tại thị trường miền Nam duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 69.000 - 72.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM có giá heo hơi cao nhất là 72.000 đồng/kg. Đồng Tháp giữ giá 71.000 đồng/kg. An Giang, Cà Mau và Vĩnh Long cùng neo tại 70.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ duy trì mức 69.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Theo Cục Chăn nuôi - Thú y, tình hình chăn nuôi heo cả nước đã dần phục hồi sau dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp và trang trại chăn nuôi quy mô lớn tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, đầu tư mở rộng sản xuất. Hiện tổng đàn heo cả nước ước tính tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương nhờ áp dụng hiệu quả các biện pháp an toàn sinh học nên đàn heo tăng cao so với cùng kỳ, như Gia Lai tăng 13,8%; Tây Ninh tăng 19,9%.