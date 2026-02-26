Giá heo hơi hôm nay 26.2.2026: Còn giảm đến bao giờ?

Giá heo hơi tại Bắc Ninh đứng yên ở mức 72.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Trong khi đó, nhiều tỉnh đồng loạt giảm. Giảm mạnh nhất là Tuyên Quang với 2.000 đồng, xuống 70.000 đồng/kg. Nhiều địa phương khác cũng giảm 1.000 đồng gồm Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hưng Yên, Sơn La, Điện Biên, xuống 71.000 đồng/kg; Lào Cai và Lai Châu 70.000 đồng/kg.



Giá heo hơi tiếp tục giảm khi sức tiêu thụ chậm lại sau tết ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, mức giảm 1.000 đồng cũng ghi nhận được ở nhiều địa phương như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Khánh Hòa 71.000 đồng/kg; Gia Lai xuống 70.000 đồng/kg và Nghệ An 69.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đắk Lắk đứng yên với 70.000 đồng/kg. Cá biệt có Lâm Đồng giữ mức 72.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Thị trường miền Nam ổn định với mức cao nhất 72.000 đồng/kg duy trì tại TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh; ngược lại thấp nhất là Cần Thơ 69.000 đồng/kg. Các địa phương khác dao động từ 70.000 - 71.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 70.700 đồng/kg. Theo nhiều chuyên gia, xu hướng hạ nhiệt này là bình thường trong nhiều năm qua, khả năng còn kéo dài trong tháng giêng và mức bình quân xuống dưới 65.000 đồng/kg. Cùng xu hướng với Việt Nam, giá heo hơi tại Trung Quốc cũng giảm xuống 44.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, giá thịt bán lẻ tại tại các chợ và siêu thị phổ biến vẫn đứng mức cao như ba rọi 170.000 đồng/kg, sườn non 193.000 đồng/kg, nạc dăm 166.000 đồng/kg, nạc vai 135.000 đồng/kg, nạc đùi 131.000 đồng/kg, thịt xay 139.000 đồng, mỡ heo 83.000 đồng/kg…