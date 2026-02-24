Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 24.2.2026: Rơi khỏi mốc quan trọng vì sao?

Chí Nhân
Chí Nhân
24/02/2026 07:06 GMT+7

Giá heo hơi tiếp tục hạ nhiệt sau kỳ nghỉ tết; một số tỉnh thành phía nam giảm xuống dưới mốc 70.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, lượng thịt heo về chợ đầu mối trong những ngày qua chỉ khoảng 200 tấn/ngày, thấp hơn đáng kể so với bình thường 500 tấn. Theo các thương lái, sức mua yếu là do lượng người quay lại còn ít, nhất là sinh viên. Thêm vào đó, ở khu vực phía nam, nhiều người xem tháng giêng là tháng ăn chay. Ngoài ra, nguồn thực phẩm dự trữ trong các hộ gia đình còn tương đối cao cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến sức tiêu thụ thịt khiến giá heo hơi ở các trang trại có xu hướng giảm.

Giá heo hơi hôm nay 24.2.2026: Rơi khỏi mốc quan trọng vì sao? - Ảnh 1.

Sức tiêu thụ thịt heo sau tết vẫn còn chậm khiến giá heo hơi giảm nhẹ

ẢNH: CHÍ NHÂN

Tuy nhiên, giá thịt bán lẻ tại tại các chợ và siêu thị phổ biến duy trì mức cao như ba rọi 175.000 đồng/kg, sườn non 193.000 đồng/kg, nạc dăm 168.000 đồng/kg, nạc vai 135.000 đồng/kg, nạc đùi 133.000 đồng/kg, thịt xay 139.000 đồng, mỡ heo 83.000 đồng/kg…

Tại miền Nam, nơi có giá heo hơi thấp nhất cả nước tiếp tục hạ nhiệt. Giá heo hơi ở Cần Thơ và Vĩnh Long giảm còn 69.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Trong khi An Giang và Cà Mau duy trì mốc 70.000 đồng/kg; TP.HCM và các tỉnh miền Đông đứng ở mức 72.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, giá heo hơi cũng giảm xuống mức 69.000 đồng/kg ở Đắk Lắk, thấp nhất khu vực; cao nhất là Đà Nẵng với 73.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại dao động từ 70.000 - 72.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở miền Bắc vẫn duy trì mức cao nhất cả nước, đặc biệt là Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hưng Yên 73.000 đồng/kg. Các địa phương như Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Ninh Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai duy trì 72.000 đồng/kg. Thấp nhất là 71.000 đồng/kg ghi nhận tại Phú Thọ, Lai Châu.

Giá heo hơi hôm nay 23.2.2026: Giảm nhẹ sau kỳ nghỉ tết

Trái với dự đoán trước đó, giá heo hơi cả nước đang dần hạ nhiệt mặc dù thời điểm sau tết thường diễn ra chu kỳ khan hiếm và giá tăng cao.

Giá heo hơi hôm nay 12.2.2026: Giảm đồng loạt

