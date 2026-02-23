Giá heo hơi hôm nay 23.2.2026: Giảm nhẹ sau kỳ nghỉ tết

Giá thịt heo mặc dù giảm nhiệt nhưng vẫn còn ở ngưỡng khá cao sau kỳ nghỉ tết ẢNH: Đ.Đ

Trong ngày đầu tiên trở lại hoạt động bình thường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, giá heo hơi vẫn duy trì ổn định, thậm chí giảm nhẹ ở một số địa phương. Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi dao động trong khoảng 70.000 - 73.000 đồng/kg, có nơi ghi nhận điều chỉnh giảm nhẹ. Cụ thể, Phú Thọ và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt xuống 70.000 đồng và 72.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại không ghi nhận biến động. Trong đó, giá heo hơi tại Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP.Hà Nội 73.000 đồng/kg; Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên và Sơn La 72.000 đồng/kg, trong khi Lào Cai và Lai Châu 71.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi cũng duy trì xu hướng ổn định, riêng Đắk Lắk giảm 1.000 đồng, xuống 70.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục giao dịch ở ngưỡng 71.000 đồng/kg; Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng duy trì 72.000 đồng/kg; Đà Nẵng vẫn giữ giá cao nhất với 73.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Nam cũng ít có thay đổi so với hôm qua, ghi nhận duy nhất một địa phương giảm giá là Cần Thơ hạ 1.000 đồng/kg, còn 69.000 đồng/kg, trở thành nơi có giá thu mua thấp nhất khu vực. Trong khi đó, An Giang và Cà Mau tiếp tục giữ mức 70.000 đồng/kg; Vĩnh Long duy trì 71.000 đồng/kg; Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP.HCM 72.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi bình quân cả nước hiện ở mức 71.600 đồng/kg, giảm khoảng 6.000 đồng/kg so với cao điểm trước Tết Nguyên đán. Mặc dù đã giảm nhiệt nhưng giá heo vẫn khá cao so với mặt bằng chung của cả năm 2025. Hiện giá heo hơi của Việt Nam đang cao hơn Trung Quốc đến 28.000 đồng/kg. Với mức giá này thì các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi đang có lợi nhuận khá tốt.