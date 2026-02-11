Giá heo hơi hôm nay 11.2.2026: Tiếp tục giảm nhanh

Giá thịt heo tại chợ truyền thống vẫn đang tăng cao trong khi các siêu thị đang duy trì giá bán ổn định ẢNH: ĐINH ĐANG

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng giảm khá mạnh ở hầu hết các tỉnh thành. Cụ thể, tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, TP. Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên, thị trường cùng lúc điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi lùi về mức phổ biến từ 73.000 - 74.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung - Tây nguyên cũng ghi nhận giá heo hơi đồng loạt giảm tại nhiều địa phương, với mức giá cụ thể như sau: Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng về mức 74.000 đồng/kg; Nghệ An giảm mạnh nhất, hiện 73.000 đồng/kg; Hà Tĩnh lùi về 73.000 đồng/kg; Gia Lai và Khánh Hòa cùng neo ở mức 73.000 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, Đắk Lắk là địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực, còn 72.000 đồng/kg.

Trong khi đó, thị trường miền Nam ghi nhận giá heo hơi biến động nhẹ hơn, chỉ Đồng Tháp giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá lùi về mức 73.000 đồng/kg. Tại các tỉnh thành khác, giá heo hơi tương đối bình ổn: Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM cùng duy trì 73.000 đồng/kg; Vĩnh Long neo ở mức 72.000 đồng/kg; trong khi An Giang, Cà Mau và Cần Thơ tiếp tục giữ mức thấp hơn với 71.000 đồng/kg.

Tại các chợ đầu mối như Hóc Môn, Bình Điền, giá heo mảnh tiến sát mốc 100.000 đồng/kg. Theo đại diện chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, hiện mỗi ngày khoảng 438 tấn thịt heo về chợ, tăng khoảng 30 tấn so với cuối tuần qua.

Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho biết, thời gian gần đây, giá heo vẫn đang ở mức cao do nhu cầu tăng mạnh dịp cuối năm, trong khi nguồn cung có hạn. Hiện tổng đàn chăn nuôi trên địa phương vẫn giảm nhẹ do tình hình dịch bệnh, biến động chi phí đầu vào khiến nhiều người chăn nuôi e ngại tái đàn. Tuy nhiên, trước mắt, Đồng Nai vẫn cung ứng 40 - 50% sản lượng thịt cho tiêu thụ TP.HCM, đáp ứng tốt thị trường cuối năm.

Một số chuyên gia nhận định, giá thịt heo giảm nhiệt trong thời điểm cận tết là do các siêu thị, doanh nghiệp cung ứng nhiều hơn và nỗ lực kiềm giữ giá bán. Trên thị trường bán lẻ, giá thịt heo tại các chợ truyền thống tăng khá cao trong dịp cận tết. Hiện thịt ba rọi tại chợ dao động từ 180.000 - 200.000 đồng/kg, trong khi sườn non có giá từ 200.000 - 230.000 đồng/kg. Việc điều chỉnh giá thịt heo giảm xuống là diễn biến phù hợp với sức mua và túi tiền của người tiêu dùng.



