Giá heo hơi hôm nay 12.2.2026: Giảm đồng loạt

Giá heo hơi ở miền Bắc mất mốc quan trọng 75.000 đồng/kg, mức cao nhất hiện nay là 73.000 đồng/kg. Đáng chú ý, nhiều địa phương giảm đến 2.000 đồng như Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên còn 72.000 đồng/kg và Phú Thọ cùng với Lai Châu xuống 71.000 đồng/kg - thấp nhất khu vực. Nhiều địa phương khác trong khu vực cũng giảm 1.000 đồng như Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hưng Yên còn 73.000 đồng/kg - mức cao nhất khu vực và cả nước. Mức giảm 1.000 đồng còn ghi nhận tại Ninh Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai xuống 72.000 đồng/kg.



Giá heo hơi giảm mạnh trước tết giúp người tiêu dùng giảm áp lực chi tiêu ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung giá heo hơi giảm 2.000 đồng tại Thanh Hóa, Quảng Ngãi xuống 72.000 đồng/kg và Nghệ An, Hà Tĩnh còn 71.000 đồng/kg. Nhiều địa phương khác trong khu vực cũng giảm 1.000 đồng còn 73.000 đồng/kg như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, mức cao nhất khu vực. Cùng giảm 1.000 đồng có Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng xuống 72.000 đồng/kg và Đắk Lắk 71.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi đồng loạt giảm 1.000 đồng ở Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM, Đồng Tháp còn 72.000 đồng/kg; Vĩnh Long xuống 71.000 đồng/kg, bằng với Cần Thơ, An Giang và Cà Mau.

Giá heo hơi bình quân cả nước giảm xuống 71.900 đồng/kg. Dù giảm liên tục trong hơn một tuần qua nhưng giá heo hơi Việt Nam vẫn cao hơn khá nhiều so với thị trường lân cận là Trung Quốc với khoảng 15.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, lượng heo về các nhà máy bắt đầu tăng đều với số lượng bình quân khoảng 5.800 con/ngày. Giá thịt bán lẻ tại tại các chợ và siêu thị phổ biến duy trì mức cao như ba rọi 175.000 đồng/kg, sườn non 193.000 đồng/kg, nạc dăm 168.000 đồng/kg, nạc vai 135.000 đồng/kg, nạc đùi 133.000 đồng/kg, thịt xay 139.000 đồng, mỡ heo 83.000 đồng/kg…