Giá heo hơi hôm nay 25.2.2026: Vẫn tiếp tục giảm

Giá heo hơi giảm sau tết nhưng vẫn còn đứng ở mức trên 70.000 đồng/kg ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại một số địa phương. Cụ thể, Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP. Hà Nội cùng hạ 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 72.000 đồng/kg. Ở các địa phương còn lại, giá heo hơi tương đối bình ổn, không thay đổi so với hôm trước. Trong đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên và Sơn La tiếp tục giao dịch ở mức 72.000 đồng/kg; Lào Cai và Lai Châu duy trì mức 71.000 đồng/kg, trong khi Phú Thọ vẫn là địa phương có giá thấp nhất khu vực, ở mức 70.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung - Tây nguyên cũng ghi nhận xu hướng giảm giá tại một số địa phương. Trong đó, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 70.000 đồng/kg. Tại các địa phương khác trong khu vực, giá heo hơi không có nhiều biến động. Đắk Lắk đang giao dịch ở mức 70.000 đồng/kg, Gia Lai duy trì mức 71.000 đồng/kg. trong khi Quảng Trị, Huế, TP.Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hoà và Lâm Đồng tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 72.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi hôm nay giữ trạng thái ổn định, hầu hết các tỉnh, thành đều không ghi nhận biến động so với hôm trước, giá thu mua phổ biến trong khoảng 69.000 - 72.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá cao nhất khu vực là 72.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM. Thấp hơn một chút, Đồng Tháp giao dịch ở ngưỡng 71.000 đồng/kg. An Giang, Cà Mau và Vĩnh Long duy trì giá 70.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 69.000 đồng/kg.