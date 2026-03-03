Giá heo hơi hôm nay 3.3.2026: Giảm mạnh đồng loạt

Ở miền Bắc, giá heo hơi giảm sâu nhất 3.000 đồng, ghi nhận ở 6 tỉnh thành gồm Bắc Ninh và Hưng Yên xuống 67.000 đồng/kg; Quảng Ninh và Lạng Sơn 66.000 đồng/kg; Phú Thọ với Tuyên Quang 65.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Nhiều địa phương khác giảm 2.000 đồng có Hà Nội, Hải Phòng, Cao Bằng, Điện Biên và Sơn La xuống 67.000 đồng/kg; trong khi Ninh Bình, Thái Nguyên, Lai Châu còn 66.000 đồng/kg. Lào Cai giảm ít nhất với 1.000 đồng xuống 67.000 đồng/kg.



Nguồn cung dồi dào và nhu cầu tiêu thụ thấp là nguyên nhân khiến giá heo hơi giảm nhanh sau tết ẢNH: CHÍ NHÂN

Thị trường miền Trung cũng đồng loạt chuyển sang "sắc đỏ". Mức giảm sâu nhất 3.000 đồng ghi nhận ở Lâm Đồng còn 69.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; Gia Lai xuống 67.000 đồng/kg. Giảm ít nhất là Thanh Hóa với 1.000 đồng xuống 67.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại đồng loạt giảm 2.000 đồng còn 68.000 đồng/kg, riêng Nghệ An và Hà Tĩnh xuống 66.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam ghi nhận mức giảm sâu nhất với 2.000 đồng tại TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh còn 70.000 đồng/kg, bằng với Cà Mau, cũng là mức cao nhất cả nước; riêng Đồng Tháp xuống 69.000 đồng/kg. Trong khi đó, An Giang và Vĩnh Long giảm 1.000 đồng còn 69.000 đồng và Cần Thơ xuống 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước xuống 67.800 đồng/kg. Tương tự, "ông lớn" trong ngành chăn nuôi là Công ty C.P Việt Nam cũng giảm 1.000 đồng, ở miền Bắc còn 68.500 đồng/kg và miền Nam 73.000 đồng/kg. Dù giảm mạnh nhưng giá heo hơi của Việt Nam vẫn cao hơn khá nhiều so với mức 41.000 đồng/kg của thị trường Trung Quốc.

Giá heo hơi giảm nhanh kéo giá heo giống cũng giảm theo, mức giảm phổ biến 50.000 đồng/con, còn khoảng 2,4 - 2,5 triệu đồng/con (10kg).