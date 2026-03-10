Giá heo hơi hôm nay 10.3.2026: 'Ông lớn' giảm mạnh

Tại miền Bắc, giá heo hơi giảm 1.000 đồng ở Lai Châu còn 60.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và Lào Cai xuống 61.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác duy trì giá cũ từ 61.000 - 62.000 đồng/kg; cao nhất 63.000 đồng/kg ghi nhận tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Cao Bằng và Điện Biên.



Giá heo hơi tiếp tục giảm nhanh vì thị trường tiêu thụ chậm ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong khi đó, thị trường miền Trung tiếp tục giảm nhanh, mức giảm 2.000 đồng ghi nhận tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi xuống 64.000 đồng/kg. Nhiều tỉnh thành giảm 1.000 đồng như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh còn 60.000 đồng/kg; Gia Lai 63.000 đồng/kg, Đắk Lắk, Khánh Hòa 64.000 đồng/kg; Lâm Đồng cao nhất khu vực với 67.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam cũng ghi nhận giảm 1.000 đồng ở Cà Mau xuống 67.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ mức cũ, cao nhất 68.000 đồng/kg ở TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp; thấp nhất An Giang 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước còn 64.100 đồng/kg. Đáng chú ý, "ông lớn" trong ngành là Công ty C.P Việt Nam cũng giảm mạnh khi miền Bắc giảm 3.000 đồng còn 62.000 đồng/kg và miền Nam giảm 2.000 đồng còn 69.000 đồng/kg.

Đà giảm nhanh của giá heo hơi khiến việc tái đàn bị ảnh hưởng nên giá heo giống cũng giảm theo; mức giảm bình quân 100.000 đồng/con, xuống trung bình từ 2,3 - 2,4 triệu đồng/con.

Giá thịt bán lẻ tại tại các chợ và siêu thị tại TP.HCM phổ biến giảm nhẹ như: ba rọi 170.000 đồng/kg, sườn non 180.000 đồng/kg, nạc dăm 160.000 đồng/kg, nạc vai 130.000 đồng/kg, nạc đùi 128.000 đồng/kg, thịt xay 131.000 đồng, mỡ heo 75.000 đồng/kg