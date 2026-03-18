Giá heo hơi hôm nay 18.3.2026: Tăng trở lại trên cả nước

Giá thịt heo ở chợ lẻ đã tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm giá ẢNH: Đ.Đ

Trong 2 ngày qua, thị trường heo hơi biến động ngoài dự tính. Tại miền Bắc, giá heo hơi tiếp tục tăng tại nhiều địa phương sau thời gian dài giảm mạnh. Mức điều chỉnh phổ biến từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua trong khu vực dao động từ 62.000 - 65.000 đồng/kg. Trong đó, Bắc Ninh và Hưng Yên đang dẫn đầu với 65.000 đồng/kg; Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, TP.Hà Nội, Ninh Bình, Điện Biên và Phú Thọ cùng giao dịch quanh mức 64.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Lào Cai và Sơn La ghi nhận mức 63.000 đồng/kg; Lai Châu có giá thấp nhất khu vực với 62.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây nguyên cũng ghi nhận xu hướng tăng tại nhiều địa phương trong sáng nay, với mức điều chỉnh phổ biến từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Theo đó, Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu với 66.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk 65.000 đồng/kg. Các địa phương khác gồm Thanh Hóa, Nghệ An giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg. Đà Nẵng hiện là địa phương có mức thu mua thấp nhất khu vực với 62.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi cũng có chiều hướng đi lên trong sáng nay với mức tăng phổ biến 1.000 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, giá heo hơi tại TP.HCM ở mức cao nhất khu vực là 67.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Đồng Nai, Tây Ninh và Cà Mau cùng 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ phổ biến ở mức 65.000 đồng/kg.

Diễn biến giá thịt heo tăng ngược trở lại sau thời gian dài trượt dốc được các chuyên gia chăn nuôi lý giải là do tình hình xăng dầu tăng, chiến sự ở Trung Đông ảnh hưởng đến vận chuyển tàu biển. Trong năm 2025 và 2 tháng đầu năm 2026, lượng thịt nhập khẩu không ngừng gia tăng bổ sung vào nguồn cung trong nước. Tuy nhiên, khi chi phí vận chuyển tăng cao và lượng tàu bè hạn chế, nguồn thịt nhập khẩu bị gián đoạn cùng lúc với giá thức ăn chăn nuôi cũng tăng lên. Với những yếu tố này, một số chuyên gia nhận định mặc dù sức mua trong nước còn yếu, có tình trạng người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu nhưng giá thịt heo vẫn tăng trở lại.