Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 18.3.2026: Tăng trở lại trên cả nước

Đinh Đang
Đinh Đang
18/03/2026 08:36 GMT+7

Giá heo hơi sau nhiều ngày tuột dốc đã có dấu hiệu tăng trở lại khi nguồn thịt nhập khẩu bị ách tắc do tình hình chiến sự ở Trung Đông.

Giá thịt heo ở chợ lẻ đã tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm giá

Trong 2 ngày qua, thị trường heo hơi biến động ngoài dự tính. Tại miền Bắc, giá heo hơi tiếp tục tăng tại nhiều địa phương sau thời gian dài giảm mạnh. Mức điều chỉnh phổ biến từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua trong khu vực dao động từ 62.000 - 65.000 đồng/kg. Trong đó, Bắc Ninh và Hưng Yên đang dẫn đầu với 65.000 đồng/kg; Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, TP.Hà Nội, Ninh Bình, Điện Biên và Phú Thọ cùng giao dịch quanh mức 64.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Lào Cai và Sơn La ghi nhận mức 63.000 đồng/kg; Lai Châu có giá thấp nhất khu vực với 62.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây nguyên cũng ghi nhận xu hướng tăng tại nhiều địa phương trong sáng nay, với mức điều chỉnh phổ biến từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Theo đó, Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu với 66.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk 65.000 đồng/kg. Các địa phương khác gồm Thanh Hóa, Nghệ An giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg. Đà Nẵng hiện là địa phương có mức thu mua thấp nhất khu vực với 62.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi cũng có chiều hướng đi lên trong sáng nay với mức tăng phổ biến 1.000 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, giá heo hơi tại TP.HCM ở mức cao nhất khu vực là 67.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Đồng Nai, Tây Ninh và Cà Mau cùng 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ phổ biến ở mức 65.000 đồng/kg.

Diễn biến giá thịt heo tăng ngược trở lại sau thời gian dài trượt dốc được các chuyên gia chăn nuôi lý giải là do tình hình xăng dầu tăng, chiến sự ở Trung Đông ảnh hưởng đến vận chuyển tàu biển. Trong năm 2025 và 2 tháng đầu năm 2026, lượng thịt nhập khẩu không ngừng gia tăng bổ sung vào nguồn cung trong nước. Tuy nhiên, khi chi phí vận chuyển tăng cao và lượng tàu bè hạn chế, nguồn thịt nhập khẩu bị gián đoạn cùng lúc với giá thức ăn chăn nuôi cũng tăng lên. Với những yếu tố này, một số chuyên gia nhận định mặc dù sức mua trong nước còn yếu, có tình trạng người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu nhưng giá thịt heo vẫn tăng trở lại. 

Giá heo hơi hôm nay 17.3.2026: Bất ngờ tăng

Giá heo hơi hôm nay 17.3.2026: Bất ngờ tăng

Giá heo hơi bất ngờ tăng, đặc biệt ở miền Bắc có nơi tăng tới 2.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo giống tiếp tục giảm do nhiều hộ chăn nuôi không dám đẩy mạnh tái đàn.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận