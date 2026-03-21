Giá heo hơi hôm nay 21.3.2026: Sẽ quay lại mốc 70.000 đồng/kg?

Ở miền Bắc, giá heo hơi tăng thêm 1.000 đồng ở nhiều địa phương như Ninh Bình, Quảng Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên lên 66.000 đồng/kg; riêng Phú Thọ đạt 67.000 đồng/kg; Sơn La và Lai Châu 65.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại duy trì giá từ 65.000 - 67.000 đồng/kg.



Giá heo hơi ở miền Trung cũng đồng loạt tăng 1.000 đồng, ở Thanh Hóa, Nghệ An lên 66.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa 65.000 đồng/kg. Đáng chú ý, giá heo hơi ở Lâm Đồng tăng thêm 1.000 đồng lên 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Giá heo hơi ở Vĩnh Long tăng thêm 1.000 đồng lên 69.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Các tỉnh thành miền Nam duy trì mức phổ biến 68.000 đồng/kg; riêng An Giang và Cần Thơ thấp nhất khu vực là 66.000 đồng/kg; Cà Mau là 67.000 đồng/kg.

Trái với dự đoán của nhiều người là giá heo hơi sẽ giảm xuống dưới mốc 60.000 đồng/kg do sức mua yếu, nhưng bất ngờ là trong suốt tuần này, giá heo hơi tăng với tổng mức khoảng 3.000 đồng. Nguyên nhân được cho là do các chi phí trung gian tăng. Giá heo hơi bình quân cả nước tăng lên 66.400 đồng/kg. Giá heo hơi của Công ty C.P Việt Nam giữ mức 64.000 đồng/kg ở miền Bắc còn miền Nam là 68.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo giống cũng duy trì mức thấp, phổ biến khoảng 2,2 - 2,3 triệu đồng/con, giảm từ 200.000 - 300.000 đồng/con so với trước Tết Nguyên đán.

Lượng heo về các nhà máy ở TP.HCM khoảng 4.300 con/ngày. Giá bán lẻ thịt tại TP.HCM phổ biến như: ba rọi 165.000 đồng/kg, sườn non 175.000 đồng/kg, nạc dăm 150.000 đồng/kg, nạc vai 133.000 đồng/kg, nạc đùi 125.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng, mỡ heo 72.000 đồng/kg