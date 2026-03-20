Giá heo hơi hôm nay 20.3.2026: Tăng mạnh trên diện rộng

Nguồn thịt nhập khẩu bị gián đoạn bởi chiến sự Trung Đông có thể tác động tăng giá thịt heo trong nước ẢNH: ĐINH ĐANG

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng trên diện rộng, hầu hết các địa phương trong khu vực điều chỉnh thêm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Hiện giá giao dịch trong khu vực này từ 64.000 - 67.000 đồng/kg. Trong đó, Bắc Ninh và Hưng Yên đạt mức cao nhất là 67.000 đồng/kg; Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai và Phú Thọ 66.000 đồng/kg. Các địa phương như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình và Điện Biên phổ biến ở mức 65.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu và Sơn La 64.000 đồng/kg.

Miền Trung - Tây nguyên cũng ghi nhận giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg tại một số địa phương, trong đó Quảng Trị đạt 66.000 đồng/kg; Gia Lai 64.000 đồng/kg và Lâm Đồng 67.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại giữ giá đi ngang với mức phổ biến 64.000 - 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở miền Nam cũng tiếp tục tăng 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM và Vĩnh Long cùng đạt mức cao nhất cả nước là 68.000 đồng/kg; Cà Mau giữ mức 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, An Giang và Cần Thơ cùng ghi nhận mức thấp nhất khu vực 66.000 đồng/kg.

Diễn biến tăng giá theo các chuyên gia chăn nuôi là do ảnh hưởng bởi giá cước vận tải tàu biển và chi phí logistics khiến giá thịt nhập khẩu, giá thức ăn chăn nuôi đều tăng lên. Hiện nay, nguồn thịt nhập khẩu đang chiếm tỷ lệ tiêu thụ khá lớn trong bếp ăn tập thể và các nhà hàng, quán ăn. Việc gián đoạn thịt nhập khẩu có thể khiến nguồn cung trong nước không kịp bù đắp và đẩy giá thịt tăng lên.