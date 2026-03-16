TP.HCM và Lâm Đồng có mưa trái mùa nhiều nơi

Chí Nhân
Chí Nhân
16/03/2026 17:22 GMT+7

Chiều nay, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa trái mùa nhiều nơi ở Nam bộ đặc biệt trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Lâm Đồng.

Cuối giờ chiều nay 16.3, mây giông gây mưa trái mùa trên nhiều khu vực trung tâm TP.HCM. Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, nhiều xã phường xuất hiện mưa gồm Bến Thành, Tân Mỹ, Tân Hưng, Phú Định, Bình Thới, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Tân Bình, Tân Sơn, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Tây Thạnh, Phú Thọ Hòa, Cát Lái, Bình Trưng, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng, Bình Khánh… sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5 - 15 mm, có nơi trên 20 mm. Nguyên nhân mưa do mây đối lưu tiếp tục phát triển, kèm theo giông, sét. 

Mưa trái mùa lại xuất hiện nhiều nơi ở Nam bộ

Ngoài TP.HCM, mưa trái mùa cũng xuất hiện nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như: Đông Giang, Sơn Điền, Di Linh, Bảo Lâm, Hòa Ninh, Đức Trọng, Cam Ly - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, Nam Hà, Lâm Hà… Lượng mưa phổ biến từ 2 - 10 mm, có nơi trên 15 mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5 - 8 (8 - 21 m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Hiện tại, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu dần. Áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông. Áp cao cận nhiệt đới có xu hướng hoạt động tốt hơn từ ngày 17.3. Thời tiết TP.HCM và Nam bộ có xu hướng nắng nhiều vào ban ngày, trời hanh khô do độ ẩm thấp, đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ. Tại TP.HCM, mức nhiệt cao nhất từ 34 - 36 độ C, thấp nhất từ 25 - 26 độ C.

8 đợt không khí lạnh tràn vào miền Bắc, tháng 4 bắt đầu có mưa chuyển mùa

Năm nay, mưa trái mùa có xu hướng xuất hiện thường xuyên hơn so với cùng kỳ năm trước, do rãnh thấp xích đạo dịch chuyển lên phía bắc gần với khu vực Nam bộ. Dự báo trong giai đoạn cuối tháng 3, mưa trái mùa sẽ xuất hiện thường xuyên hơn đầu tháng. 

Tin liên quan

'Mưa vàng' giải nhiệt cho TP.HCM sau những ngày nắng nóng

'Mưa vàng' giải nhiệt cho TP.HCM sau những ngày nắng nóng

Chiều nay (13.3), khu vực trung tâm TP.HCM bất ngờ xuất hiện 'mưa vàng' giải nhiệt.

Giông sét cả buổi chiều, nơi nào ở TP.HCM sẽ có mưa trái mùa?

Khám phá thêm chủ đề

mưa trái mùa TP.HCM có mưa trái mùa Lâm đồng mưa nam bộ mưa trái mùa
