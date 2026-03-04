Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đợt mưa trái mùa mới diễn biến thế nào?

Chí Nhân
Chí Nhân
04/03/2026 11:28 GMT+7

Tại TP.HCM, đợt mưa trái mùa bắt đầu xuất hiện từ chiều tối nay 4.3, ở một số khu vực; trong những ngày tiếp theo mở rộng ra tất cả các xã phường trên toàn địa bàn.

Sáng 4.3, TP.HCM trời nhiều mây và nắng gián đoạn, nhiệt độ dao động trong khoảng 31 - 33 độ C. So với các ngày đầu tuần, nhiệt độ trung bình giảm khoảng từ 1 - 3 độ C. Nguyên nhân do không khí lạnh ở phía bắc khuếch tán xuống Nam bộ giúp nhiệt độ giảm nhẹ dù đang giữa mùa nắng nóng. Dự báo đợt mưa trái mùa sẽ bắt đầu xuất hiện ở một số nơi từ chiều tối nay.

Đợt mưa trái mùa mới diễn biến thế nào? - Ảnh 1.

Đợt mưa trái mùa mới bắt đầu xuất hiện từ chiều tối nay 4.3

ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, khu vực Nam bộ đang chuẩn bị đón đợt mưa trái mùa mới do nhiễu động gió đông trên cao. Trời phổ biến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, đặc biệt các khu vực ven biển. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông phổ biến từ 32 - 34 độ C, ở miền Tây cao nhất phổ biến 30 - 32 độ C.

Tại TP.HCM, mưa bắt đầu xuất hiện khoảng chiều tối nay (ngày 4.3), những khu vực có khả năng cao xuất hiện mưa như Tân Bình, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Bến Cát, Bàu Bàng, Phú Giáo… Đợt mưa có xu hướng gia tăng về lượng và mở rộng ở khắp các phường, xã trên địa bàn trong ngày 5 - 6.3. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 30 - 33 độ C.

Từ ngày 7.3, mưa bắt đầu giảm, sau đó nắng nóng có xu hướng gia tăng trở lại với mức nhiệt cao nhất phổ biến tăng lên 34 - 35 độ C; nhiệt độ thấp nhất 25 - 26 độ C. 

Hiện trong giai đoạn cao điểm mùa khô nhưng các đợt mưa trái mùa có khả năng xuất hiện thường xuyên hơn vào giai đoạn cuối tháng. 

