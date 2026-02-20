Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Nhiệt độ cao nhất Nam bộ hôm nay là 36,2 độ C, xuất hiện ở đâu?

Chí Nhân
Chí Nhân
20/02/2026 17:14 GMT+7

Nam bộ đang trong những ngày nóng bức với mức nhiệt cao nhất ghi nhận được trong lều khí tượng lên đến 36,2 độ C, nhiệt độ cảm nhận thực tế còn cao hơn.

Trong những ngày qua, thời tiết TP.HCM và Nam bộ nắng kéo dài 9 - 10 tiếng  mỗi ngày. Nhiệt độ cao nhất ngày tại miền Đông vượt mốc 36 độ C, trời khô hanh rất khó chịu. Đặc biệt, tại TP.HCM vào cao điểm buổi trưa nắng nóng gay gắt cộng với nhiệt tỏa ra từ bêtông và nhựa đường khiến nhiều người cảm nhận như nắng nóng đến 39 - 40 độ C.

Nhiệt độ cao nhất Nam bộ hôm nay là 36,2 độ C, xuất hiện ở đâu? - Ảnh 1.

Mức nhiệt cao nhất là 36,2 độ C ghi nhận ở Đồng Nai

ẢNH: LÊ LÂM

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, không khí lạnh tăng cường và khuếch tán xuống phía nam với cường độ giảm chậm. Trường gió đông bắc có cường độ mạnh trên vùng biển phía đông Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Trung bộ có cường độ ổn định. Ba hình thế này đang chi phối thời tiết Nam bộ khiến trời không mưa, ngày nắng và nóng bức, riêng miền Đông có nắng nóng. Mức nhiệt cao nhất ghi nhận được là 36,2 độ C tại Đồng Phú (Đồng Nai), phổ biến ở miền Đông là 34 - 35 độ C. Khu vực miền Tây phổ biến 32 - 34 độ C.

Dự báo trong ngày 21.2 (mùng 5 tết), thời tiết TP.HCM và Nam bộ tiếp tục duy trì trạng thái không mưa ngày nắng, trời nóng bức, miền Đông có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông dao động 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; miền Tây 32 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trong những ngày tiếp theo, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động suy yếu và rút dần ra phía đông khiến nắng nóng có xu hướng suy giảm so với những ngày trước. Đến khoảng ngày 24 - 25.2 hoạt động mạnh dần trở lại. Khoảng ngày 25 - 26.2, khu vực Nam bộ khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Tin liên quan

Từ mùng 4 tết, Nam bộ nắng nóng đến 36 độ C

Từ mùng 4 tết, Nam bộ nắng nóng đến 36 độ C

Không khí lạnh suy yếu, từ mai 20.2, Nam bộ xuất hiện nắng nóng, đặc biệt TP.HCM có nơi nắng nóng đến 36 độ C. Bên cạnh đó, tại TP.HCM, triều cường có thể đạt và vượt mức báo động 3.

Khám phá thêm chủ đề

nhiệt độ cao nhất nắng nóng thời tiết TP.HCM Thời tiết nam bộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận