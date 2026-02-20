Nhiệt độ cao nhất Nam bộ hôm nay là 36,2 độ C, xuất hiện ở đâu?

Trong những ngày qua, thời tiết TP.HCM và Nam bộ nắng kéo dài 9 - 10 tiếng mỗi ngày. Nhiệt độ cao nhất ngày tại miền Đông vượt mốc 36 độ C, trời khô hanh rất khó chịu. Đặc biệt, tại TP.HCM vào cao điểm buổi trưa nắng nóng gay gắt cộng với nhiệt tỏa ra từ bêtông và nhựa đường khiến nhiều người cảm nhận như nắng nóng đến 39 - 40 độ C.

Mức nhiệt cao nhất là 36,2 độ C ghi nhận ở Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, không khí lạnh tăng cường và khuếch tán xuống phía nam với cường độ giảm chậm. Trường gió đông bắc có cường độ mạnh trên vùng biển phía đông Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Trung bộ có cường độ ổn định. Ba hình thế này đang chi phối thời tiết Nam bộ khiến trời không mưa, ngày nắng và nóng bức, riêng miền Đông có nắng nóng. Mức nhiệt cao nhất ghi nhận được là 36,2 độ C tại Đồng Phú (Đồng Nai), phổ biến ở miền Đông là 34 - 35 độ C. Khu vực miền Tây phổ biến 32 - 34 độ C.



Dự báo trong ngày 21.2 (mùng 5 tết), thời tiết TP.HCM và Nam bộ tiếp tục duy trì trạng thái không mưa ngày nắng, trời nóng bức, miền Đông có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông dao động 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; miền Tây 32 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trong những ngày tiếp theo, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động suy yếu và rút dần ra phía đông khiến nắng nóng có xu hướng suy giảm so với những ngày trước. Đến khoảng ngày 24 - 25.2 hoạt động mạnh dần trở lại. Khoảng ngày 25 - 26.2, khu vực Nam bộ khả năng có mưa rào và giông vài nơi.