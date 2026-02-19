Từ mùng 4 tết, Nam bộ nắng nóng đến 36 độ C

Trong những ngày qua, thời tiết ở TP.HCM và Nam bộ có xu hướng tăng nhiệt. Nhất là vào giai đoạn giữa trưa, nắng nóng gay gắt, gió mạnh khiến việc du xuân ít nhiều bị ảnh hưởng.



Nắng nóng gay gắt ở Nam bộ có xu hướng tiếp tục gia tăng trong những ngày tới ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam, sau suy yếu và di chuyển dần về phía đông. Trong khi đó, trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Trung bộ cường độ ổn định ảnh hưởng nhiều đến thời tiết Nam bộ.

Dự báo đêm nay và ngày mai đều không mưa, buổi sáng đến trưa có nắng nhiều và kéo dài 9 - 10 tiếng trong ngày, các tỉnh miền Đông có nơi xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 26 độ C, phía bắc miền Đông có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất miền Đông dao động từ 33 - 36 độ, có nơi lên đến trên 36 độ C, miền Tây từ 31 - 34 độ C.

Miền Đông dự báo có nơi nhiệt độ vượt 36 độ C vào ngày mai - mùng 4 tết NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ

Thời tiết TPHCM mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai không mưa, ban ngày nắng là thời tiết chủ đạo, khu vực trung tâm và phía đông bắc thành phố có nơi nắng nóng. Cường độ nắng mạnh nhất trong ngày vào thời điểm từ 12 giờ trưa đến 16 giờ chiều. Giai đoạn này cũng là lúc độ ẩm không khí giảm thấp, tiết trời khô nóng khó chịu. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thời tiết Nam bộ tiếp tục ít mưa, trời nắng nhiều và hanh khô, đề phòng nguy cơ cháy nổ. Người dân du xuân và trở lại thành phố cần lưu ý thời tiết nắng nóng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu phải ra đường vào trưa nắng cần phải mặc trang phục phù hợp để chống nắng.

Ngoài ra, triều cường tại các trạm trên sông Sài Gòn sẽ lên nhanh và đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 20 - 21.2 (nhằm ngày mùng 4 - 5 Tết Bính Ngọ) và đạt ở mức cao trên báo động 3 tại Phú An 1,61 - 1,62m, Nhà Bè 1,62 - 1.63m (xấp xỉ báo động 2), Thủ Dầu Một 1,67 - 1,74m (xấp xỉ mức báo động 3), với mực nước này cần đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng thấp, ven sông.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và giông vài nơi, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Khu vực biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió đông đến đông bắc cấp 4, có lúc cấp 5.