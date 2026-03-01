TP.HCM nắng nóng đến 39 độ C, mưa trái mùa tăng trong tháng 3

Trong tháng 3, TP.HCM và Nam bộ vào giai đoạn cao điểm nắng nóng với mức nhiệt cao nhất lên đến 38 - 39 độ C. Bên cạnh đó, mưa trái mùa không chỉ nhiều hơn tháng 2 mà có khả năng nhiều hơn trung bình các năm. Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, tháng 3 chịu ảnh hưởng chính bởi rìa phía nam áp cao lạnh lục địa khống chế trong những ngày đầu, từ tuần giữa và cuối tháng áp cao lạnh hoạt động yếu dần. Ngược lại, áp thấp nóng phía tây khoảng giữa tháng có xu hướng mạnh dần và mở rộng về phía đông, khống chế phía nam Trung Quốc và phía bắc nước ta.



Dự báo cuối tuần sau, mưa trái mùa sẽ quay trở lại TP.HCM và các tỉnh thành khác ở Nam bộ ẢNH CHÍ NHÂN

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục hoạt động chủ yếu ở khu vực Trung bộ và Nam bộ. Gió đông bắc có cường độ yếu đến trung bình trên vùng biển ngoài khơi phía đông Nam bộ, những ngày cuối tháng gió chuyển dần sang hướng đông đến đông nam.

Do vậy, mưa trái mùa có xu hướng gia tăng so với tháng 2, phổ biến ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm; số ngày mưa phổ biến từ 3 - 7 ngày. TP.HCM, Đồng Nai, Vĩnh Long và Cần Thơ có tổng lượng mưa từ 30 - 60 mm; Cà Mau từ 40 - 70 mm; Đồng Tháp, An Giang và Tây Ninh 25 - 55 mm.

Riêng khu vực Lâm Đồng số ngày mưa từ 8 - 12 ngày, tổng lượng mưa trong tháng từ 140 - 190 mm.

Người dân cần đề phòng mưa trái mùa có thể kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho người, thiệt hại tài sản. Đề phòng khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới (bão/áp thấp nhiệt đới) trên khu vực Philippines đi vào Biển Đông.

Nhiệt độ trung bình tháng 3 tăng so với tháng 2, phổ biến xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM phổ biến từ 31 - 35 độ C, có ngày 36 - 38 độ. Riêng khu vực miền Đông nhiệt độ cao nhất có nơi từ 36 - 39 độ C. Đây là mức nhiệt trong lều khí tượng, thực tế nhiệt độ cảm nhận có thể cao hơn từ 2 - 4 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C.