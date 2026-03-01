Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

TP.HCM nắng nóng đến 39 độ C, mưa trái mùa tăng trong tháng 3

Chí Nhân
Chí Nhân
01/03/2026 16:00 GMT+7

Trong tháng 3, thời tiết TP.HCM và Nam bộ sẽ xuất hiện nhiều ngày nắng nóng 38 - 39 độ C. Ở chiều ngược lại, mưa trái mùa cũng xuất hiện nhiều hơn so với tháng 2.

Trong tháng 3, TP.HCM và Nam bộ vào giai đoạn cao điểm nắng nóng với mức nhiệt cao nhất lên đến 38 - 39 độ C. Bên cạnh đó, mưa trái mùa không chỉ nhiều hơn tháng 2 mà có khả năng nhiều hơn trung bình các năm. Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, tháng 3 chịu ảnh hưởng chính bởi rìa phía nam áp cao lạnh lục địa khống chế trong những ngày đầu, từ tuần giữa và cuối tháng áp cao lạnh hoạt động yếu dần. Ngược lại, áp thấp nóng phía tây khoảng giữa tháng có xu hướng mạnh dần và mở rộng về phía đông, khống chế phía nam Trung Quốc và phía bắc nước ta.

Tháng 3, Nam bộ nắng nóng đến 39 độ C, mưa trái mùa tăng - Ảnh 1.

Dự báo cuối tuần sau, mưa trái mùa sẽ quay trở lại TP.HCM và các tỉnh thành khác ở Nam bộ

ẢNH CHÍ NHÂN

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục hoạt động chủ yếu ở khu vực Trung bộ và Nam bộ. Gió đông bắc có cường độ yếu đến trung bình trên vùng biển ngoài khơi phía đông Nam bộ, những ngày cuối tháng gió chuyển dần sang hướng đông đến đông nam.

Do vậy, mưa trái mùa có xu hướng gia tăng so với tháng 2, phổ biến ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm; số ngày mưa phổ biến từ 3 - 7 ngày. TP.HCM, Đồng Nai, Vĩnh Long và Cần Thơ có tổng lượng mưa từ 30 - 60 mm; Cà Mau từ 40 - 70 mm; Đồng Tháp, An Giang và Tây Ninh 25 - 55 mm.

Riêng khu vực Lâm Đồng số ngày mưa từ 8 - 12 ngày, tổng lượng mưa trong tháng từ 140 - 190 mm. 

Người dân cần đề phòng mưa trái mùa có thể kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho người, thiệt hại tài sản. Đề phòng khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới (bão/áp thấp nhiệt đới) trên khu vực Philippines đi vào Biển Đông.

Nhiệt độ trung bình tháng 3 tăng so với tháng 2, phổ biến xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM phổ biến từ 31 - 35 độ C, có ngày 36 - 38 độ. Riêng khu vực miền Đông nhiệt độ cao nhất có nơi từ 36 - 39 độ C. Đây là mức nhiệt trong lều khí tượng, thực tế nhiệt độ cảm nhận có thể cao hơn từ 2 - 4 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. 

Tin liên quan

Bất ngờ mưa lớn kéo dài giữa mùa khô Nam bộ, vì sao?

Bất ngờ mưa lớn kéo dài giữa mùa khô Nam bộ, vì sao?

Dù đang là mùa khô nhưng những ngày qua người dân Nam bộ lại hứng trận mưa lớn bất thường và kéo dài như đang giữa mùa mưa. Điều gì khiến thời tiết TP.HCM bất thường như vậy là câu hỏi của nhiều người?

Sáng ngày vía Thần tài, TP.HCM mưa trái mùa trên diện rộng, cảnh báo mưa lớn

Khám phá thêm chủ đề

mưa trái mùa nắng nóng TP.HCM nắng nóng gia tăng Thời tiết nam bộ thời tiết TP.HCM nhiệt độ cao nhất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận