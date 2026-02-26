Sáng ngày vía Thần tài, TP.HCM mưa trái mùa trên diện rộng, cảnh báo mưa lớn

Đám mây giông khổng lồ từ biển đưa vào gây mưa trái mùa trên địa bàn TP.HCM từ khoảng 5 giờ sáng nay 26.2. Mưa xuất hiện trên diện rộng nhưng lượng nhỏ. Đến hơn 7 giờ bầu trời vẫn âm u như đang trong cao điểm mùa mưa.



TP.HCM mưa trái mùa xuất hiện vào sáng sớm ngày vía Thần tài - mùng 10 tết ẢNH: CHÍ NHÂN

Mưa khiến nhiều người đi làm và học sinh đến trường gặp nhiều bất tiện.

Mưa trái mùa xuất hiện trên diện rộng ở TP.HCM, dự báo khả năng tiếp tục mở rộng ra các khu vực lân cận, lượng mưa có nơi trên 200 mm ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, nguyên nhân gây mưa do rãnh áp thấp xích đạo có trục 4 - 6 độ vĩ bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao.

Khối mây giông khổng lồ từ biển đang di chuyển về hướng trung tâm TP.HCM, dự báo tiếp tục có mưa lớn diện rộng ẢNH: CHÍ NHÂN

Quan sát ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm giông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn... thuộc các phường/xã như: Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bình Tiên, Bình Phú, Tân Mỹ, Tân Hưng, Bình Thới, Bình Trưng, Bình Chánh, Bình Hưng, Nhà Bè... sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác.

Đám mây giông khổng lồ vẫn tiếp tục di chuyển vào đất liền dự báo tiếp tục gây mưa lớn trong ngày hôm nay. Lượng mưa phổ biến từ 30-150 mm, có nơi trên 200 mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.