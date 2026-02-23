Nắng nóng, mưa trái mùa cùng xuất hiện trong tuần làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (23.2), thời tiết các tỉnh miền Đông tiếp tục duy trì trạng thái khô ráo, trời không mưa, ngày nắng mạnh. Nắng nóng có xu hướng gia tăng và xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 36°C, có nơi trên 36°C.



Thời tiết TP.HCM đầu tuần nắng nóng, giữa tuần có mưa trái mùa ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở khu vực miền Tây, ban ngày trời ít mây, nắng xuất hiện sớm và duy trì trong nhiều giờ khiến tiết trời oi nóng với mức nhiệt độ cao nhất phổ biến 32 - 34°C.

Thời gian nắng kéo dài khoảng 9 - 10 giờ trong ngày từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, khiến độ ẩm giảm thấp còn 35 - 50%, không khí trở nên khô và gây cảm giác nóng bức. Ban đêm trời quang mây, nhiệt độ thấp nhất dao động 22 - 25°C, riêng khu vực phía bắc miền Đông có nơi dưới 22°C.

Thời tiết TP.HCM đặc trưng mùa khô với ít mưa và nắng mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 36°C; riêng khu vực Vũng Tàu dao động 31 - 32°C. Nắng nóng kéo dài từ 12 giờ trưa đến 13 giờ chiều. Trên địa bàn TP.HCM, đặc biệt là khu vực trung tâm, do lượng phương tiện giao thông cao và cây xanh ít nên nhiệt độ cảm nhận có thể tăng cao hơn từ 2 - 4°C so với nhiệt độ khí tượng. Nhiệt độ cao và độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng đến sức khỏe nếu hoạt động lâu ngoài trời. Ban đêm, nhiệt độ thấp nhất dao động 23 - 25°C, không khí tương đối dễ chịu.

Do nắng mạnh và độ ẩm thấp, người dân nên hạn chế ra ngoài trong thời gian nắng mạnh, bổ sung đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng phù hợp và đề phòng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư, khu công nghiệp và rừng phòng hộ.

Khoảng ngày 25 - 26.2, khả năng có mưa trái mùa xuất hiện trở lại trên địa bàn TP.HCM và khu vực Nam bộ.