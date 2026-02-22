Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Kinh tế xanh

Nam bộ bước vào cao điểm hạn mặn, cần đề phòng tình huống bất thường

Chí Nhân
22/02/2026 16:40 GMT+7

Từ cuối tháng 2, Nam bộ bước vào giai đoạn cao điểm hạn mặn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 15 yêu cầu các địa phương và bộ ngành chủ động ứng phó với các tình huống bất ngờ.

Tình trạng hạn mặn ở Nam bộ sẽ kéo dài từ cuối tháng 2 đến tháng 5, dù không phải là năm có nguy cơ cao nhưng Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần chủ động ứng phó với các tình huống bất thường. Theo Công điện, hiện vào giai đoạn mùa khô nên lượng mưa, dòng chảy sông suối ở các khu vực nam Trung bộ, Đông Nam bộ và ĐBSCL có xu hướng giảm và ở mức tương đương trung bình nhiều năm.

Nam bộ bước vào cao điểm hạn mặn, cần đề phòng tình huống bất thường - Ảnh 1.

Nam bộ đang vào giai đoạn cao điểm hạn mặn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương, bộ ngành chủ động ứng phó với tình huống bất thường

ẢNH: CÔNG HÂN

Tại vựa lúa ĐBSCL, xâm nhập mặn đã xuất hiện ở mức tương đương với trung bình nhiều năm, một số thời điểm đã ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Trong giai đoạn từ cuối tháng 2 đến tháng 5.2026, dòng chảy trên sông Mekong về ĐBSCL tiếp tục giảm dần; xâm nhập mặn ở các cửa sông ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Các đợt xâm nhập cao nhất ở các cửa sông Cửu Long tập trung trong tháng 2 - 3; đặc biệt là các đợt mặn xâm nhập sâu theo kỳ triều cường từ ngày 18 - 22.2 và từ ngày 19 - 23.3, ranh mặn 4g/lít vào sâu trong các nhánh sông từ 42 - 55 km. Ở các cửa sông Vàm Cỏ, Cái Lớn mặn kéo dài đến tháng 3 - 4 với các đợt mặn sâu từ ngày 1.3 - 6.3, đợt 2 từ 19.3 - 23.3, đợt 3 từ 30.3 - 4.4 và đợt 4 từ 18.4 - 21.4, ranh mặn 4g/lít xâm nhập sâu từ 65 - 70 km.

Với tình hình mưa, nguồn nước, xâm nhập mặn như trên, chưa ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, cần đề phòng hạn hán, cháy rừng, thiếu nước xảy ra cục bộ và xâm nhập mặn ở ĐBSCL có tình huống bất lợi bất thường do xâm nhập mặn phụ thuộc lớn vào các hoạt động khai thác nước ở thượng nguồn sông Mekong.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương lãnh đạo các địa phương cần tổ chức tăng cường theo dõi sát diễn biến, dự báo khí tượng, thủy văn, nguồn nước, xâm nhập mặn, nguy cơ cháy rừng để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó cụ thể, phù hợp với từng khu vực theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương chủ động ứng phó với các tình huống xâm nhập mặn tăng cao bất thường, tuyệt đối không để hạn hán, xâm nhập mặn, cháy rừng làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, người dân, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục… thiếu nước ngọt phục vụ sinh hoạt.

