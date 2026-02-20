Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
TP.HCM mặn xâm nhập sâu ngay đầu năm mới, vì sao?

Chí Nhân
Chí Nhân
20/02/2026 16:38 GMT+7

Đợt triều cường đầu tháng giêng đạt mức cao, kết hợp gió đông bắc hoạt động mạnh khiến mặn xâm nhập sâu vào các cửa sông trên địa bàn TP.HCM.

Tình trạng xâm nhập mặn trên địa bàn TP.HCM hiện tại do chịu sự ảnh hưởng của đợt triều cường đầu tháng giêng, bên cạnh đó là gió mùa đông bắc hoạt động mạnh đẩy nước biển xâm nhập sâu vào các nhánh sông. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 20.2 (ngày mùng 4 tết) vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng cao từ 2 - 4m. Dự báo, ngày 21.2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao từ 2,5 - 3,5m; biển động, sau gió giảm dần.

- Ảnh 1.

Triều cường cao, gió đông bắc hoạt động mạnh đẩy mặn xâm nhập sâu vào các nhánh sông trên địa bàn TP.HCM

NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ

Trong khi đó, theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ: Hiện trong đợt triều cường đầu tháng giêng. Đỉnh triều cao nhất ngày trong đợt này có khả năng xuất hiện vào khoảng ngày 20 - 21.2 (nhằm ngày mùng 4 - 5 Tết Bính Ngọ); mức nước triều cao nhất tại trạm Phú An và Nhà Bè, có thể ở khoảng 1,55 - 1,6m (xấp xỉ hoặc dưới báo động 3 khoảng 0,05m) còn tại trạm Thủ Dầu Một, đạt ở mức từ 1,63 - 1,67m (xấp xỉ hoặc trên báo động 3 khoảng 0,07m).

Thời gian xuất hiện triều cường từ 6 - 8 giờ sáng và từ 18 - 20 giờ tối. Cần đề phòng khi có gió đông bắc hoạt động có cường độ mạnh, kết hợp triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế xã hội một số khu vực ở TP.HCM

Triều cao và gió đông bắc hoạt động mạnh, đẩy nước biển xâm nhập sâu vào các cửa sông. Độ mặn lớn nhất tại hầu hết các trạm xuất hiện hiện ở mức xấp xỉ và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2025 và trung bình nhiều năm. Khoảng cách chịu ảnh hưởng của ranh mặn 4‰ tính từ cửa sông chính khoảng 68 - 70 km.

Dự báo, trong tuần tới, độ mặn lớn nhất tại hầu hết các trạm chủ yếu xuất hiện vào cuối tuần, ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn so với cùng kỳ năm 2025 và trung bình nhiều năm, riêng độ mặn tại Nhà Bè ở mức cao hơn cùng kỳ năm 2025 và xấp xỉ trung bình nhiều năm. Khoảng cách chịu ảnh hưởng của ranh mặn 4‰ tính từ cửa sông chính khoảng 69 - 70 km. Cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn trên các sông khu vực TP.HCM ở cấp độ 3; có khả năng gây thiếu nước ngọt gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân ở các khu vực bị mặn xâm nhập.

