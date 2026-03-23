Giá heo hơi hôm nay 23.3.2026: Đà tăng chững lại

Ngành chăn nuôi trong nước đang phục hồi tốt nhưng ảnh hưởng tình hình chiến sự Trung Đông khiến cho giá heo hơi liên tục tăng giảm bất thường

Thị trường thịt heo trong những ngày qua diễn biến bất thường và khó đoán: Ngay khi đang rơi mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã bất ngờ quay đầu tăng trở lại. Còn hiện nay, thị trường đang có dấu hiệu chững lại khi nhu cầu tiêu thụ thịt heo có phần giảm sút trước tình hình vật giá leo thang.

Tại các tỉnh thành thuộc khu vực miền Bắc, trong tuần qua, giá thịt heo tăng 3.000 - 4.000 đồng/kg, đến ngày đầu tuần tạm ngừng đà tăng và duy trì quanh 65.000 - 67.000 đồng/kg. Trong đó, Bắc Ninh, Phú Thọ và Hưng Yên đạt mức cao nhất 67.000 đồng/kg; Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai và Điện Biên cùng mức 66.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lai Châu và Sơn La ghi nhận 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Trung - Tây nguyên cũng đã hồi phục trở lại với mức tăng 3.000 - 4.000 đồng/kg trong tuần qua. Tuy nhiên, vào ngày đầu tuần, xu hướng tăng giá đã chững lại, thậm chí nhiều địa phương ghi nhận giảm giá như Thanh Hóa, Nghệ An giảm 1.000 đồng/kg, lùi về mức 65.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi ở khu vực này dao động trong khoảng 65.000 - 68.000 đồng/kg.

Tại thị trường phía nam, giá heo hơi vẫn duy trì đà tăng nhưng số địa phương có sự điều chỉnh đã thu hẹp lại so với mức độ tăng lan rộng trong tuần qua. Cụ thể, cuối tuần qua, chỉ Đồng Tháp tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, đạt mức thu mua 69.000 đồng/kg trong khi hầu hết các địa phương khác giữ giá. So với phiên cuối tuần trước, giá heo hơi ở nhiều địa phương trong khu vực này đã tăng 2.000 - 4.000 đồng/kg. Hiện giá giao dịch trong khu vực dao động từ 66.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, Vĩnh Long và Đồng Tháp cao nhất cả nước với 69.000 đồng/kg; Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP.HCM 68.000 đồng/kg.

Hiện nay, giá heo hơi bình quân cả nước đã chững lại ở mức 66.300 đồng/kg. Theo một số chuyên gia, giá heo chịu áp lực tăng từ chi phí nhập khẩu tăng. Tuy nhiên, yếu tố quyết định chính là sức mua từ người tiêu dùng khi có xu hướng thắt chặt chi tiêu, do đó khi thịt heo tăng giá thì nhu cầu sử dụng và sức mua giảm. Điều này giải thích cho những diễn biến tăng giảm trong thời gian ngắn trên thị trường thịt heo hơi cả nước.