Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 26.3.2026: Cán mốc 70.000 đồng/kg

Chí Nhân
Chí Nhân
26/03/2026 07:52 GMT+7

Giá heo hơi ở miền Nam dao động nhẹ, trong khi Đồng Nai giảm thì tại Đồng Tháp lại tăng và cán mốc 70.000 đồng/kg. Đây là lần đầu tiên giá heo hơi chạm đến mốc này kể từ sau Tết Nguyên đán.

Sau nhiều đợt dao động, giá heo hơi ở miền Bắc ổn định trong những ngày gần đây với mức cao nhất 65.000 đồng/kg duy trì tại Hải Phòng, Tuyên Quang, Hưng Yên, Sơn La và Điện Biên. Ngược lại, thấp nhất khu vực là Thái Nguyên và Lai Châu 63.000 đồng/kg. Các địa phương khác 64.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 26.3.2026: Cán mốc 70.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Giá heo hơi dao động nhẹ ở các tỉnh miền Nam

ẢNH: CHÍ NHÂN

Giá heo hơi miền Trung cũng đi ngang và phân theo nhiều khu vực nhỏ như bắc miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh 64.000 đồng/kg; các tỉnh trung Trung bộ từ Huế đến Gia Lai duy trì mức 65.000 đồng/kg. Các địa phương nam Trung bộ có giá khá cao, như Lâm Đồng tiếp tục là nơi có giá heo hơi cao nhất khu vực với 68.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 66.000 - 67.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam dao động nhẹ khi "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai giảm 1.000 đồng còn 68.000 đồng/kg. Ngược lại, tại Đồng Tháp, giá heo hơi lại tăng 1.000 đồng lên 70.000 đồng/kg, cao nhất cả nước và cao nhất trong hơn một tháng qua. An Giang vẫn duy trì giá thấp nhất khu vực với 66.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 65.900 đồng/kg. Giá heo hơi của Công ty C.P Việt Nam giảm 1.000 đồng ở miền Bắc xuống 65.000 đồng/kg, tại miền Nam 68.000 đồng/kg.

Lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn đạt mức 5.000 con. Giá heo mảnh dao động từ 80.000 - 84.000 đồng/kg. Giá thịt bán lẻ thịt tại TP.HCM phổ biến như: ba rọi 160.000 đồng/kg, sườn non 170.000 đồng/kg, nạc dăm 153.000 đồng/kg, nạc vai 133.000 đồng/kg, nạc đùi 127.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng, mỡ heo 72.000 đồng/kg.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 25.3.2026: Tiếp đà giảm

Giá heo hơi diễn biến tăng giảm trái chiều ở từng khu vực. Trong khi miền Bắc giảm nhẹ, miền Trung - Tây nguyên đi ngang, thì khu vực miền Nam nhích lên ở một số địa phương.

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay giá heo hơi giảm giá heo hơi tăng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận