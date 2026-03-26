Giá heo hơi hôm nay 26.3.2026: Cán mốc 70.000 đồng/kg

Sau nhiều đợt dao động, giá heo hơi ở miền Bắc ổn định trong những ngày gần đây với mức cao nhất 65.000 đồng/kg duy trì tại Hải Phòng, Tuyên Quang, Hưng Yên, Sơn La và Điện Biên. Ngược lại, thấp nhất khu vực là Thái Nguyên và Lai Châu 63.000 đồng/kg. Các địa phương khác 64.000 đồng/kg.



Giá heo hơi miền Trung cũng đi ngang và phân theo nhiều khu vực nhỏ như bắc miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh 64.000 đồng/kg; các tỉnh trung Trung bộ từ Huế đến Gia Lai duy trì mức 65.000 đồng/kg. Các địa phương nam Trung bộ có giá khá cao, như Lâm Đồng tiếp tục là nơi có giá heo hơi cao nhất khu vực với 68.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 66.000 - 67.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam dao động nhẹ khi "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai giảm 1.000 đồng còn 68.000 đồng/kg. Ngược lại, tại Đồng Tháp, giá heo hơi lại tăng 1.000 đồng lên 70.000 đồng/kg, cao nhất cả nước và cao nhất trong hơn một tháng qua. An Giang vẫn duy trì giá thấp nhất khu vực với 66.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 65.900 đồng/kg. Giá heo hơi của Công ty C.P Việt Nam giảm 1.000 đồng ở miền Bắc xuống 65.000 đồng/kg, tại miền Nam 68.000 đồng/kg.

Lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn đạt mức 5.000 con. Giá heo mảnh dao động từ 80.000 - 84.000 đồng/kg. Giá thịt bán lẻ thịt tại TP.HCM phổ biến như: ba rọi 160.000 đồng/kg, sườn non 170.000 đồng/kg, nạc dăm 153.000 đồng/kg, nạc vai 133.000 đồng/kg, nạc đùi 127.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng, mỡ heo 72.000 đồng/kg.