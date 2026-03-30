Giá heo hơi hôm nay 30.3.2026: Tiếp đà giảm

Giá thịt heo đang giảm nhiệt khi nhu cầu tiêu thụ xuống thấp ẢNH: ĐINH ĐANG

Thị trường miền Bắc hôm nay ghi nhận giá heo hơi tiếp tục được điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương như Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ và Hưng Yên.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi trong khu vực dao động từ 62.000 - 63.000 đồng/kg. Trong đó, mức 62.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu và Phú Thọ. Các địa phương còn lại 63.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg tại Thanh Hóa, còn 62.000 đồng/kg; Nghệ An và Hà Tĩnh cùng thu mua 61.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại giữ giá ổn định. Theo đó, heo hơi tại khu vực này đang được thu mua với giá trong khoảng 61.000 - 68.000 đồng/kg, với Lâm Đồng duy trì mức cao nhất 68.000 đồng/kg; Đắk Lắk 67.000 đồng/kg, trong khi Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa 65.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi tiếp tục ổn định, với giá bán trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM và Vĩnh Long cùng giữ mức cao nhất 69.000 đồng/kg; Cần Thơ 68.000 đồng/kg, còn An Giang và Cà Mau duy trì mức 67.000 đồng/kg.

Trước tình hình dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt, tại TP.HCM, hiện các Tổ kiểm tra liên ngành đang đồng loạt ra quân kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y trên toàn địa bàn thành phố. Theo đó, tùy theo từng khu vực, nội dung kiểm tra sẽ bao gồm: kiểm tra việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên các tuyến giao thông trọng điểm; kiểm tra vệ sinh thú y tại các chợ đầu mối; kiểm tra các cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật. Tổ kiểm tra liên ngành cũng sẽ thực hiện kiểm tra đột xuất tại các điểm giết mổ động vật trái phép trên địa bàn TP.HCM.