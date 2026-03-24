'Ông trùm' tạo vỏ bọc chăn nuôi gà để buôn ma túy

Ngày 24.3, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (39 tuổi, trú tại Phú Thọ), Nguyễn Quang Nam (31 tuổi, trú tại Hà Nội) và Hà Ngọc Giang (45 tuổi, trú tại Hà Nội) cùng mức án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Riêng bị cáo Giang còn bị tuyên phạt 3 năm tù về tội tàng trữ vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là chung thân.

Vụ án còn có bị cáo Ngô Viết Nhân (33 tuổi, trú tại Đà Nẵng) và Vương Chí Vui (27 tuổi, trú tại Hà Nội), cùng bị tuyên 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, với vai trò đồng phạm.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung được dẫn giải đến toà ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo cáo trạng, năm 2024, Hà Ngọc Giang mua rồi gia cố một chiếc container thành nhà tạm và đặt ở khu Bãi Rồng, xã Phượng Cách, H.Quốc Oai, TP.Hà Nội, để ở và chăn nuôi gà.

Khoảng tháng 5.2024, Ngô Viết Nhân đến và làm công việc chăn nuôi cho Giang.

"Luật ngầm" được đặt ra là, chỉ có Giang mới được ở trong container. Nhân muốn vào thì phải được Giang cho phép.

Bên trong container, Giang có một khẩu súng, trên tường còn treo dao, kiếm, rìu. Cùng đó là ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy.

Ngày 11.6.2024, do có quen biết từ trước nên Nguyễn Thị Hồng Nhung gọi cho Nhân qua ứng dụng Telegram, bảo Nhân lấy ma túy từ container của Giang để bán cho khách, thu về 400 triệu đồng. Nhân đồng ý, Nhung bảo sẽ có người đến đón Nhân để đi bán ma túy.

Sau đó, Nguyễn Quang Nam gọi cho Vương Chí Vui và bảo Vui xuống khu Bãi Rồng đón người đi bán ma túy.

Tại khu vực Bãi Rồng, Nhân cầm chiếc túi xách chứa ma túy do Giang đưa cho, rồi cùng Vui mang đi giao cho khách theo chỉ định của Nhung.

Khi đến địa điểm như đã hẹn, vị khách chỉ đưa trước 100 triệu đồng cho Nhân, nói sẽ liên lạc với Nhung để giao nốt 300 triệu đồng và nhận ma túy sau.

Nhân và Vui cầm 100 triệu đồng cùng số ma túy quay trở về, đến gần nhà Giang ở Bãi Rồng thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Cũng trong ngày 11.6.2024, Nhung gọi điện cho một đối tượng trên Du (chưa rõ lai lịch) đặt mua 25 triệu đồng ma túy đá.

Vài tiếng sau, Nhung nhận được cuộc gọi từ một nam giới, bảo xuống nhận ma túy. Nhung kêu Nam đi nhận, khi hai bên vừa giao nhận hàng thì bị công an kiểm tra, bắt giữ.

Khám xét nơi ở của Nhung và Giang, công an phát hiện số lượng lớn ma túy. Trong đó, Nhung bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự mua bán trái phép tổng cộng hơn 2,2 kg ma túy các loại, Nam chịu trách nhiệm với hơn 2 kg ma túy các loại, Giang chịu trách nhiệm với hơn 3 kg ma túy các loại…

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội, do đó tuyên mức án như đã nêu.