Thấy công an, 'trùm' ma túy 2 tay cầm 2 súng chống trả, cướp xe tẩu thoát

Ngày 19.3, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Hải Quỳnh (44 tuổi) mức án tổng hợp là tù chung thân về các tội "mua bán trái phép chất ma túy", "cướp tài sản", "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "chống người thi hành công vụ".

Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Thúy Ngân (50 tuổi) lĩnh 24 tháng tù về tội "che giấu tội phạm"; các bị cáo Lê Thị Kim Lương (50 tuổi), Nguyễn Tuyết Anh (42 tuổi) mỗi người lĩnh 18 tháng tù về tội "không tố giác tội phạm".

Bị cáo Trần Hải Quỳnh tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo cáo trạng, Trần Hải Quỳnh là người có nhiều tiền án về các hành vi liên quan ma túy, vũ khí quân dụng.

Năm 2025, sau khi ra tù, Quỳnh lên Lạng Sơn, chi hơn 35 triệu đồng mua một khẩu súng ngắn CZ75, một khẩu EKOL Fiat Magnum 9 mm cùng nhiều viên đạn các loại và 2 bình xịt hơi cay, với mục đích "phòng thân".

Cũng trong thời gian này, Quỳnh mua từ một người không quen biết 200 triệu đồng ma túy, gồm các loại cần sa, nước vui, heroin, methamphetamine, ketamine, MDMA… nhằm về bán lẻ cho người khác.

Tháng 7.2025, Quỳnh nhờ người đứng tên thuê một căn nhà gần đường Phan Trọng Tuệ (Hà Nội) và mang toàn bộ ma túy, súng, đạn về cất giấu tại phòng ngủ.

Khoảng 22 giờ ngày 24.7.2025, tổ công tác Công an P.Đại Thanh đến kiểm tra căn nhà nêu trên. Quỳnh trốn vào trong phòng ngủ, để một người khác ra mở cửa.

Phát hiện Quỳnh đang trốn, công an yêu cầu mở cửa nhưng Quỳnh không chấp hành, đứng dựa lưng vào cửa, ngăn không cho ai mở.

Một cán bộ trong tổ công tác tiếp tục yêu cầu mở cửa thì Quỳnh ở trong nói vọng ra "đang đau bụng chưa ra được", đồng thời lấy 2 khẩu súng, tay trái cầm khẩu CZ75, tay phải cầm khẩu EKOL Firat Magnum.

Quỳnh mở cửa, hướng nòng súng về phía tổ công tác, miệng chửi bới và dọa "chúng mày lui ra, không tao bắn chết".

Lực lượng công an cố gắng trấn tĩnh, song Quỳnh không nghe, bắn một phát lên trần nhà để dọa rồi bỏ chạy ra ngoài, bắn thêm một phát xuống đường, tiếp tục chạy.

Tới bờ sông Tô Lịch, Quỳnh dùng súng chặn một đôi nam nữ, cướp xe máy của họ và di chuyển đến phố Linh Đàm gần đó rồi vứt xe máy.

Bị cáo Quỳnh dùng súng chống trả lực lượng công an ẢNH CẮT TỪ CLIP

Vẫn theo cáo trạng, sau khi vứt xe máy, Quỳnh thuê taxi đi lòng vòng, mua quần áo mới. Tiếp đó, bị cáo gọi điện cho Nguyễn Thị Thúy Ngân là bạn xã hội để xin ngủ nhờ, thì được Ngân đồng ý.

Sáng hôm sau, Quỳnh kể lại chuyện dùng súng chống đối công an và cướp xe máy cho Ngân và nhóm Lê Thị Kim Lương, Nguyễn Tuyết Anh biết, đồng thời nói muốn làm hộ chiếu để trốn sang Lào.

Ngồi với nhau một lúc, Quỳnh đưa tiền cho Ngân, nhờ mua điện thoại, sim, đồ dùng cá nhân và một chiếc vali đựng quần áo để bỏ trốn.

Chiều cùng ngày, Quỳnh bắt taxi đi Quảng Trị với mục đích vượt biên nhưng bị công an bắt giữ tại một quán cơm dọc đường.