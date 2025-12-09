Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Điều tra vụ nổ súng sát hại hàng xóm vì nghi ngờ 'làm ma chài'

Đình Huy
Đình Huy
09/12/2025 21:59 GMT+7

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên vừa điều tra, truy bắt và làm rõ đối tượng gây ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại bản Mốc 4, xã Mường Chà (Điện Biên).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 ngày 7.12, bà Sùng Thị Chư (70 tuổi, trú tại bản Mốc 4, xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên) vừa về đến nhà sau khi đi ăn cơm tại nhà cháu họ thì bị một đối tượng dùng súng kíp bắn trúng, khiến bà gục ngã.

- Ảnh 1.

Đối tượng Sùng A Vảng tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN ĐIỆN BIÊN

Sau đó, bà Chư được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế xã. Tuy nhiên, đến 10 giờ cùng ngày, bà Chư đã tử vong.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, xác minh, khoanh vùng đối tượng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định nghi can Sùng A Vảng (39 tuổi), trú cùng bản với nạn nhân, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

- Ảnh 2.

Hung khí đối tượng dùng để gây án

ẢNH: CÔNG AN ĐIỆN BIÊN

Tại cơ quan công an, Vảng luôn quanh co chối tội, đưa ra nhiều lời khai gian dối. Tuy nhiên, đến 0 giờ ngày 8.12, Vảng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Vảng khai, do nghi ngờ bà Chư “làm ma chài” khiến mẹ và con của Vảng đau ốm, nên nảy sinh ý định sát hại nạn nhân. Tối 6.12, Vảng lấy khẩu súng kíp tự chế đã chuẩn bị trước rồi theo dõi và bắn bà Chư khi nạn nhân vừa về đến cổng nhà.

Ngày 9.12, đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, biểu dương tinh thần mưu trí, quyết đoán và sự nỗ lực cao độ của Phòng Cảnh sát hình sự trong việc điều tra, truy bắt và làm rõ đối tượng gây ra án trong chưa đầy 24 giờ, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tin liên quan

Bắt nghi phạm sát hại phụ nữ trong vườn, lấy hết trang sức

Bắt nghi phạm sát hại phụ nữ trong vườn, lấy hết trang sức

Liên quan vụ người phụ nữ tử vong tại khu vực vườn nhà và bị lấy hết trang sức, qua truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Vĩnh Lộc bắt giữ nghi phạm.

Khám phá thêm chủ đề

Điện Biên sát hại Mường Chà Giết người
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận