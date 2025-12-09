Điều tra vụ nổ súng sát hại hàng xóm vì nghi ngờ 'làm ma chài'

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 ngày 7.12, bà Sùng Thị Chư (70 tuổi, trú tại bản Mốc 4, xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên) vừa về đến nhà sau khi đi ăn cơm tại nhà cháu họ thì bị một đối tượng dùng súng kíp bắn trúng, khiến bà gục ngã.

Đối tượng Sùng A Vảng tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN ĐIỆN BIÊN

Sau đó, bà Chư được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế xã. Tuy nhiên, đến 10 giờ cùng ngày, bà Chư đã tử vong.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, xác minh, khoanh vùng đối tượng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định nghi can Sùng A Vảng (39 tuổi), trú cùng bản với nạn nhân, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Hung khí đối tượng dùng để gây án ẢNH: CÔNG AN ĐIỆN BIÊN

Tại cơ quan công an, Vảng luôn quanh co chối tội, đưa ra nhiều lời khai gian dối. Tuy nhiên, đến 0 giờ ngày 8.12, Vảng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Vảng khai, do nghi ngờ bà Chư “làm ma chài” khiến mẹ và con của Vảng đau ốm, nên nảy sinh ý định sát hại nạn nhân. Tối 6.12, Vảng lấy khẩu súng kíp tự chế đã chuẩn bị trước rồi theo dõi và bắn bà Chư khi nạn nhân vừa về đến cổng nhà.

Ngày 9.12, đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, biểu dương tinh thần mưu trí, quyết đoán và sự nỗ lực cao độ của Phòng Cảnh sát hình sự trong việc điều tra, truy bắt và làm rõ đối tượng gây ra án trong chưa đầy 24 giờ, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.