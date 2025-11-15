Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bắt nghi phạm sát hại phụ nữ trong vườn, lấy hết trang sức

Trần Kha
Trần Kha
15/11/2025 14:26 GMT+7

Liên quan vụ người phụ nữ tử vong tại khu vực vườn nhà và bị lấy hết trang sức, qua truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Vĩnh Lộc bắt giữ nghi phạm.

Liên quan vụ người phụ nữ bị sát hại trong vườn nhà, bị mất hết trang sức, ngày 15.11, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ và lấy lời khai của Nguyễn Hữu Phúc (59 tuổi, ở xã Vĩnh Lộc) để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Bắt nghi phạm sát hại phụ nữ trong vườn, lấy hết trang sức- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra vụ bà Q. tử vong

ẢNH: CTV

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Phúc khai, sáng 14.11, bà L.H.Q (63 tuổi, ở xã Vĩnh Lộc) đến tìm Phúc mượn cây gậy để đập con rắn trong vườn nhà.

Do nảy sinh lòng tham, nghi phạm đi theo, cầm gậy đập bà Q. bất tỉnh. Nghi phạm lấy dao thái lan, tiếp tục đâm nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Phúc lấy vàng trang sức của bà Q. đem về nhà cất. Sau đó, Phúc chạy xe máy mang theo con dao gây án đem đi vứt; đồng thời mang vàng đi bán.

Như không có chuyện gì xảy ra, Phúc thản nhiên lấy xe máy đi thăm người thân, khi về nhà thì bị công an bắt giữ.

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 14.11, chị L.N.H (35 tuổi, nhân viên văn phòng, con gái ruột của bà Q.), gọi điện về nhà nói với hai con (bé trai 14 tuổi và bé gái 11 tuổi) nhờ bà Q. trả tiền cho người giao hàng. Tuy nhiên, hai đứa trẻ trả lời không biết bà ngoại đi đâu.

Lo lắng, chị H. về nhà sớm hơn thường lệ thì phát hiện mẹ của mình đã tử vong ở khu vực ngoài vườn, trên đầu có vết thương.

Hé lộ động cơ nghi phạm giết hàng xóm trong vườn rồi lấy hết trang sức

Xem lại camera an ninh, chị H. thấy mẹ của mình đi ra sau vườn lúc sáng. Tiếp đó có người đàn ông (hàng xóm của chị H.) xuất hiện tại khu vực trên. Tuy nhiên, chị H. không thấy diễn biến tiếp theo do camera bị khuất góc quay.

Cũng theo chị H., mẹ của chị có đeo một số trang sức bằng vàng, nhưng thời điểm phát hiện tử vong thì không còn.

Qua truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Vĩnh Lộc bắt giữ Phúc. Nhà chức trách xác định, nghi phạm có 3 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Vụ người phụ nữ tử vong ở vườn nhà (xã Vĩnh Lộc) hiện được công an điều tra, làm rõ.

