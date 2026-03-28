Giá heo hơi hôm nay 28.3.2026: Gia tăng cách biệt

Chí Nhân
28/03/2026 07:37 GMT+7

Giá heo hơi ở nhiều tỉnh thành phía bắc tiếp tục giảm và thị trường xuất hiện đáy mới, khiến khoảng cách với mức đỉnh được nới rộng đến 8.000 đồng/kg.

Ở miền Bắc, giá heo hơi giảm thêm 1.000 đồng tại nhiều tỉnh thành; cụ thể, Hưng Yên còn 64.000 đồng/kg ngang với Hải Phòng, Bắc Ninh và Lạng Sơn và là mức cao nhất khu vực. Nhiều địa phương khác cũng giảm 1.000 đồng gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La và Điện Biên còn 63.000 đồng/kg - cũng là mức giá của nhiều địa phương khác trong khu vực.

Già thịt bán lẻ vẫn ổn định

Thị trường miền Trung, heo hơi ở Nghệ An và Hà Tĩnh giảm 1.000 đồng còn 62.000 đồng/kg - mức thấp nhất khu vực. Ngược lại, Lâm Đồng vẫn duy trì mức cao nhất miền Trung với 68.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác phổ biến 65.000 - 66.000 đồng/kg; trong khi Thanh Hóa 63.000 đồng/kg và Đắk Lắk 67.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở miền Nam duy trì mức giá khá cao, đặc biệt Đồng Tháp cao nhất cả nước với 70.000 đồng/kg. Mức thấp nhất ở khu vực này là 67.000 đồng/kg duy trì tại An Giang và Cà Mau. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 65.500 đồng/kg. Tuy nhiên, mức chênh lệch giữa các địa phương khá lớn, mức cao nhất đến 8.000 đồng/kg. Giá heo hơi của Công ty C.P Việt Nam giảm 1.000 đồng ở miền Bắc xuống 62.000 đồng/kg, miền Nam 68.000 đồng/kg.

Giá heo mảnh tại các chợ đầu mối ở TP.HCM dao động từ 80.000 - 84.000 đồng/kg. Còn giá thịt bán lẻ phổ biến ổn định với ba rọi 160.000 đồng/kg, sườn non 170.000 đồng/kg, nạc dăm 153.000 đồng/kg, nạc vai 133.000 đồng/kg, nạc đùi 127.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng, mỡ heo 71.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 27.3.2026: Giảm trở lại

