Giá heo hơi hôm nay 31.3.2026: Mất mốc quan trọng

Thị trường miền Bắc ghi nhận giá heo hơi đồng loạt giảm 1.000 đồng về mức 62.000 đồng/kg ở Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hưng Yên và Cao Bằng. Đây cũng là giá phổ biến ở nhiều tỉnh thành khác trong khu vực. Trong khi đó, Hà Nội, Quảng Ninh, Sơn La và Điện Biên giữ giá cao nhất khu vực với 63.000 đồng/kg.



Giá heo hơi mất mốc quan trọng, giá thịt bán lẻ phổ biến ổn định ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, đáng chú ý khi giá heo hơi Hà Tĩnh giảm 1.000 đồng xuống 60.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Cùng mức giảm 1.000 đồng có Thanh Hóa xuống 61.000 đồng/kg và Lâm Đồng 67.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Tại Đắk Lắk, giá heo hơi giảm tới 2.000 đồng còn 65.000 đồng/kg. Đây cũng là giá heo hơi của một loạt địa phương khác từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Nhiều địa phương ở miền Nam cũng giảm 2.000 đồng; trong đó Đồng Tháp từ mức cao nhất cả nước 70.000 đồng/kg xuống 68.000 đồng/kg; Vĩnh Long xuống 67.000 đồng/kg và Cần Thơ 66.000 đồng/kg. Một số địa phương khác cũng giảm 1.000 đồng như TP.HCM và Tây Ninh còn 68.000 đồng/kg; An Giang và Cà Mau 66.000 đồng/kg. "Thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai là địa phương duy nhất ở miền Nam giữ giá của ngày hôm trước 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 64.500 đồng/kg. Cùng với đà giảm của heo hơi, giá heo giống cũng giảm thêm 100.000 đồng, còn phổ biến từ 2,25 - 2,3 triệu đồng/con.

Lượng heo về chợ đầu mối ở TP.HCM duy trì mức khoảng 4.800 con/ngày. Giá heo mảnh dao động từ 79.000 - 82.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá thịt bán lẻ phổ biến ổn định: ba rọi 158.000 đồng/kg, sườn non 168.000 đồng/kg, nạc dăm 151.000 đồng/kg, nạc vai 133.000 đồng/kg, nạc đùi 125.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng, mỡ heo 71.000 đồng/kg.