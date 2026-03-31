Giá heo hơi hôm nay 31.3.2026: Mất mốc quan trọng

Chí Nhân
31/03/2026 07:44 GMT+7

Giá heo hơi giảm đồng loạt trên cả nước từ 1.000 - 2.000 đồng; thị trường miền Nam mất mốc 70.000 đồng/kg, còn miền Trung xuất hiện đáy mới 60.000 đồng/kg.

Thị trường miền Bắc ghi nhận giá heo hơi đồng loạt giảm 1.000 đồng về mức 62.000 đồng/kg ở Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hưng Yên và Cao Bằng. Đây cũng là giá phổ biến ở nhiều tỉnh thành khác trong khu vực. Trong khi đó, Hà Nội, Quảng Ninh, Sơn La và Điện Biên giữ giá cao nhất khu vực với 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 31.3.2026: Mất mốc quan trọng - Ảnh 1.

Giá heo hơi mất mốc quan trọng, giá thịt bán lẻ phổ biến ổn định

ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, đáng chú ý khi giá heo hơi Hà Tĩnh giảm 1.000 đồng xuống 60.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Cùng mức giảm 1.000 đồng có Thanh Hóa xuống 61.000 đồng/kg và Lâm Đồng 67.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Tại Đắk Lắk, giá heo hơi giảm tới 2.000 đồng còn 65.000 đồng/kg. Đây cũng là giá heo hơi của một loạt địa phương khác từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Nhiều địa phương ở miền Nam cũng giảm 2.000 đồng; trong đó Đồng Tháp từ mức cao nhất cả nước 70.000 đồng/kg xuống 68.000 đồng/kg; Vĩnh Long xuống 67.000 đồng/kg và Cần Thơ 66.000 đồng/kg. Một số địa phương khác cũng giảm 1.000 đồng như TP.HCM và Tây Ninh còn 68.000 đồng/kg; An Giang và Cà Mau 66.000 đồng/kg. "Thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai là địa phương duy nhất ở miền Nam giữ giá của ngày hôm trước 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 64.500 đồng/kg. Cùng với đà giảm của heo hơi, giá heo giống cũng giảm thêm 100.000 đồng, còn phổ biến từ 2,25 - 2,3 triệu đồng/con.

Lượng heo về chợ đầu mối ở TP.HCM duy trì mức khoảng 4.800 con/ngày. Giá heo mảnh dao động từ 79.000 - 82.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá thịt bán lẻ phổ biến ổn định: ba rọi 158.000 đồng/kg, sườn non 168.000 đồng/kg, nạc dăm 151.000 đồng/kg, nạc vai 133.000 đồng/kg, nạc đùi 125.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng, mỡ heo 71.000 đồng/kg.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 30.3.2026: Tiếp đà giảm

Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm. Hiện heo hơi tại ba miền được mua bán với giá trong khoảng 61.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 28.3.2026: Gia tăng cách biệt

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay giá heo hơi giảm giá heo giống
