Giá heo hơi hôm nay 15.4.2026: Tiếp tục tăng nhẹ

Giá heo hơi miền Bắc ngừng tăng, mức cao nhất hiện nay là 65.000 đồng/kg duy trì tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên. Thấp nhất 63.000 đồng/kg tại Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lai Châu. Các tỉnh thành khác trên địa bàn cùng 64.000 đồng/kg.



Giá heo hơi tiếp tục tăng nhẹ ở các tỉnh thành miền Nam, khiến khoảng cách giá giữa khu vực này với miền Bắc và miền Trung nới rộng lên khoảng 4.000 đồng/kg ẢNH: CHÍ NHÂN

Thị trường miền Trung ghi nhận heo hơi duy trì giá của ngày hôm trước, thấp nhất 63.000 đồng/kg ở Hà Tĩnh, ngược lại cao nhất 68.000 đồng/kg tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, các tỉnh thành còn lại 64.000 đồng/kg.

Trong khi đó, khu vực miền Nam - nơi có giá heo hơi bình quân cao nhất cả nước - tiếp tục tăng. Cụ thể, tại Đồng Tháp và Vĩnh Long tăng thêm 1.000 đồng lên 69.000 đồng/kg, Cà Mau cũng tăng 1.000 lên 68.000 đồng/kg. An Giang và Cần Thơ duy trì mức giá thấp nhất khu vực với 67.000 đồng/kg; TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Nai 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 65.700 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam cũng duy trì giá bán ở miền Bắc 64.000 đồng/kg và miền Nam 69.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, sức tiêu thụ ổn định với lượng heo về các nhà máy khoảng 4.850 - 5.000 con/ngày. Giá heo mảnh ở chợ đầu mối dao động từ 80.000 - 87.000 đồng/kg tùy chất lượng. Giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị phổ biến như ba rọi 160.000 đồng/kg, sườn non 170.000 đồng/kg, nạc dăm 153.000 đồng/kg, nạc vai 138.000 đồng/kg, nạc đùi 132.000 đồng/kg, thịt xay 132.000 đồng, mỡ heo 73.000 đồng/kg.