Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 15.4.2026: Tiếp tục tăng nhẹ

Chí Nhân
Chí Nhân
16/04/2026 07:15 GMT+7

Ở miền Nam, khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước tiếp tục tăng, một số nơi chạm mốc 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Bắc ngừng tăng, mức cao nhất hiện nay là 65.000 đồng/kg duy trì tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên. Thấp nhất 63.000 đồng/kg tại Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lai Châu. Các tỉnh thành khác trên địa bàn cùng 64.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 15.4.2026: Tiếp tục tăng nhẹ - Ảnh 1.

Giá heo hơi tiếp tục tăng nhẹ ở các tỉnh thành miền Nam, khiến khoảng cách giá giữa khu vực này với miền Bắc và miền Trung nới rộng lên khoảng 4.000 đồng/kg

ẢNH: CHÍ NHÂN

Thị trường miền Trung ghi nhận heo hơi duy trì giá của ngày hôm trước, thấp nhất 63.000 đồng/kg ở Hà Tĩnh, ngược lại cao nhất 68.000 đồng/kg tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, các tỉnh thành còn lại 64.000 đồng/kg.

Trong khi đó, khu vực miền Nam - nơi có giá heo hơi bình quân cao nhất cả nước - tiếp tục tăng. Cụ thể, tại Đồng Tháp và Vĩnh Long tăng thêm 1.000 đồng lên 69.000 đồng/kg, Cà Mau cũng tăng 1.000 lên 68.000 đồng/kg. An Giang và Cần Thơ duy trì mức giá thấp nhất khu vực với 67.000 đồng/kg; TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Nai 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 65.700 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam cũng duy trì giá bán ở miền Bắc 64.000 đồng/kg và miền Nam 69.000 đồng/kg. 

Tại TP.HCM, sức tiêu thụ ổn định với lượng heo về các nhà máy khoảng 4.850 - 5.000 con/ngày. Giá heo mảnh ở chợ đầu mối dao động từ 80.000 - 87.000 đồng/kg tùy chất lượng. Giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị phổ biến như ba rọi 160.000 đồng/kg, sườn non 170.000 đồng/kg, nạc dăm 153.000 đồng/kg, nạc vai 138.000 đồng/kg, nạc đùi 132.000 đồng/kg, thịt xay 132.000 đồng, mỡ heo 73.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 15.4.2026: Tăng trở lại trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay 15.4.2026: Tăng trở lại trên cả nước

Giá heo hơi tại cả 3 miền cùng ghi nhận điều chỉnh tăng nhẹ trong sáng nay. Hiện giá giao dịch thịt heo hơi bình quân cả nước đang ở mức 65.500 đồng/kg.

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi giá heo hơi tăng Giá heo hơi hôm nay Giá thịt heo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận