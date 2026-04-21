Giá heo hơi hôm nay 21.4.2026: Chờ cú hích mới

Giá heo hơi ở miền Bắc tiếp tục đi ngang, với mức cao nhất 66.000 đồng/kg tại Hưng Yên. Trong khi đó, Lai Châu là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 63.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 64.000 - 65.000 đồng/kg.



Ở miền Trung, heo hơi cũng duy trì mức giá của ngày hôm trước, phổ biến từ 64.000 - 65.000 đồng/kg. Riêng Hà Tĩnh thấp nhất 63.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Lâm Đồng lần lượt 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam vẫn là nơi có giá heo hơi bình quân cao nhất cả nước với mức cao nhất 69.000 đồng/kg duy trì tại TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long; trong khi Cà Mau 68.000 đồng/kg, An Giang và Cần Thơ đồng giá 67.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 65.900 đồng/kg. Hiện tại, cung cầu cân bằng nên trong khoảng 10 ngày qua thị trường ít biến động. Giá heo giống cũng duy trì mức từ 2,2 - 2,3 triệu đồng/con. Dự báo trong những ngày tới, khi cả nước vào các đợt nghỉ lễ lớn sức mua sẽ tăng và thị trường có thể sôi động trở lại, giá heo hơi có thể tăng nhẹ.

Tại TP.HCM, sức tiêu thụ đang ấm dần lên và lượng heo về các nhà máy tăng nhẹ trên 5.000 con/ngày. Giá heo mảnh ở chợ đầu mối dao động từ 82.000 - 87.000 đồng/kg tùy chất lượng. Giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị phổ biến như: ba rọi 160.000 đồng/kg, sườn non 170.000 đồng/kg, nạc dăm 153.000 đồng/kg, nạc vai 138.000 đồng/kg, nạc đùi 135.000 đồng/kg, thịt xay 133.000 đồng, mỡ heo 73.000 đồng/kg.