Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 21.4.2026: Chờ cú hích mới

Chí Nhân
21/04/2026 07:11 GMT+7

Sự cân bằng giữa cung và cầu khiến giá heo hơi duy trì khoảng từ 63.000 - 69.000 đồng/kg trên cả nước. Thị trường dự báo sẽ có đợt tăng trong những ngày nghỉ lễ sắp đến.

Giá heo hơi ở miền Bắc tiếp tục đi ngang, với mức cao nhất 66.000 đồng/kg tại Hưng Yên. Trong khi đó, Lai Châu là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 63.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 64.000 - 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi duy trì mức cao, dự báo có thể tiếp tục tăng nhẹ trong đợt nghỉ lễ sắp đến

ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, heo hơi cũng duy trì mức giá của ngày hôm trước, phổ biến từ 64.000 - 65.000 đồng/kg. Riêng Hà Tĩnh thấp nhất 63.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Lâm Đồng lần lượt 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam vẫn là nơi có giá heo hơi bình quân cao nhất cả nước với mức cao nhất 69.000 đồng/kg duy trì tại TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long; trong khi Cà Mau  68.000 đồng/kg, An Giang và Cần Thơ đồng giá 67.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 65.900 đồng/kg. Hiện tại, cung cầu cân bằng nên trong khoảng 10 ngày qua thị trường ít biến động. Giá heo giống cũng duy trì mức từ 2,2 - 2,3 triệu đồng/con. Dự báo trong những ngày tới, khi cả nước vào các đợt nghỉ lễ lớn sức mua sẽ tăng và thị trường có thể sôi động trở lại, giá heo hơi có thể tăng nhẹ.

Tại TP.HCM, sức tiêu thụ đang ấm dần lên và lượng heo về các nhà máy tăng nhẹ trên 5.000 con/ngày. Giá heo mảnh ở chợ đầu mối dao động từ 82.000 - 87.000 đồng/kg tùy chất lượng. Giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị phổ biến như: ba rọi 160.000 đồng/kg, sườn non 170.000 đồng/kg, nạc dăm 153.000 đồng/kg, nạc vai 138.000 đồng/kg, nạc đùi 135.000 đồng/kg, thịt xay 133.000 đồng, mỡ heo 73.000 đồng/kg.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 20.4.2026: Cao hơn Trung Quốc 30.000 đồng/kg

Giá heo hơi trong nước duy trì mức giá khá cao, hiện khoảng cách chênh lệch giữa giá heo Việt Nam và giá heo Trung Quốc đã lên đến hơn 30.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 18.4.2026: Thị trường đang ấm lên

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay Giá thịt heo đợt nghỉ lễ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận