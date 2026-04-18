Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 18.4.2026: Thị trường đang ấm lên

Chí Nhân
18/04/2026 06:58 GMT+7

Giá heo hơi ở miền Bắc tiếp tục tăng ở một số địa phương, giúp rút ngắn khoảng cách với khu vực phía nam. Thị trường dự báo còn tiếp tục ấm lên khi cả nước sắp bước vào các đợt nghỉ lễ kéo dài.

Ở miền Bắc, giá heo hơi tăng nhẹ tại một số địa phương. Cụ thể, tại Hưng Yên tăng thêm 1.000 đồng lên 66.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Mức tăng 1.000 đồng cũng ghi nhận ở một số địa phương khác như: Hải Phòng lên 65.000 đồng/kg; Lạng Sơn và Tuyên Quang cùng đạt 64.000 đồng/kg, cũng là mức giá phổ biến của nhiều tỉnh thành trong khu vực. Riêng Lai Châu là địa phương duy nhất vẫn đứng ở mức 63.000 đồng/kg thấp nhất khu vực.

Thị trường tiêu thụ ấm lên khi chuẩn bị vào đợt nghỉ lễ kéo dài, giá heo hơi tiếp tục tăng

ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, giá heo hơi có 3 mức; thấp nhất cũng 63.000 đồng/kg tại Hà Tĩnh, cao nhất là 68.000 đồng/kg duy trì tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, các tỉnh thành còn lại đồng giá 64.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam vẫn là nơi có giá heo hơi bình quân cao nhất cả nước. Mức cao nhất là 69.000 đồng/kg, duy trì tại TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long. Cà Mau là địa phương duy nhất ở khu vực có giá heo hơi 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, thấp nhất khu vực là An Giang và Cần Thơ 67.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước là 65.800 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam cũng duy trì giá bán ở miền Bắc là 64.000 đồng/kg và miền Nam là 69.000 đồng/kg. Theo một số chuyên gia, giá heo hơi có thể tiếp tục tăng nhẹ thậm chí vượt mốc 70.000 đồng/kg vào tuần sau khi thị trường bắt đầu vào các đợt lễ lớn, sức tiêu thụ tăng.

Tại TP.HCM, sức tiêu thụ đang ấm dần lên và lượng heo về các nhà máy tăng nhẹ lên trên 5.000 con/ngày. Giá heo mảnh ở chợ đầu mối dao động từ 80.000 - 87.000 đồng/kg tùy chất lượng. Giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị phổ biến như: ba rọi 160.000 đồng/kg, sườn non 170.000 đồng/kg, nạc dăm 153.000 đồng/kg, nạc vai 138.000 đồng/kg, nạc đùi 135.000 đồng/kg, thịt xay 133.000 đồng, mỡ heo 73.000 đồng/kg.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 17.4.2026: Đồng loạt chững lại

Giá heo hơi hôm nay 17.4.2026: Đồng loạt chững lại

Sau nhịp điều chỉnh tăng đều trên cả nước, giá heo hơi đồng loạt chững lại và giao dịch trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 15.4.2026: Tiếp tục tăng nhẹ

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay giá heo hơi tăng Nghỉ lễ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận