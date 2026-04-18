Giá heo hơi hôm nay 18.4.2026: Thị trường đang ấm lên

Ở miền Bắc, giá heo hơi tăng nhẹ tại một số địa phương. Cụ thể, tại Hưng Yên tăng thêm 1.000 đồng lên 66.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Mức tăng 1.000 đồng cũng ghi nhận ở một số địa phương khác như: Hải Phòng lên 65.000 đồng/kg; Lạng Sơn và Tuyên Quang cùng đạt 64.000 đồng/kg, cũng là mức giá phổ biến của nhiều tỉnh thành trong khu vực. Riêng Lai Châu là địa phương duy nhất vẫn đứng ở mức 63.000 đồng/kg thấp nhất khu vực.



Ở miền Trung, giá heo hơi có 3 mức; thấp nhất cũng 63.000 đồng/kg tại Hà Tĩnh, cao nhất là 68.000 đồng/kg duy trì tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, các tỉnh thành còn lại đồng giá 64.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam vẫn là nơi có giá heo hơi bình quân cao nhất cả nước. Mức cao nhất là 69.000 đồng/kg, duy trì tại TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long. Cà Mau là địa phương duy nhất ở khu vực có giá heo hơi 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, thấp nhất khu vực là An Giang và Cần Thơ 67.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước là 65.800 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam cũng duy trì giá bán ở miền Bắc là 64.000 đồng/kg và miền Nam là 69.000 đồng/kg. Theo một số chuyên gia, giá heo hơi có thể tiếp tục tăng nhẹ thậm chí vượt mốc 70.000 đồng/kg vào tuần sau khi thị trường bắt đầu vào các đợt lễ lớn, sức tiêu thụ tăng.

Tại TP.HCM, sức tiêu thụ đang ấm dần lên và lượng heo về các nhà máy tăng nhẹ lên trên 5.000 con/ngày. Giá heo mảnh ở chợ đầu mối dao động từ 80.000 - 87.000 đồng/kg tùy chất lượng. Giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị phổ biến như: ba rọi 160.000 đồng/kg, sườn non 170.000 đồng/kg, nạc dăm 153.000 đồng/kg, nạc vai 138.000 đồng/kg, nạc đùi 135.000 đồng/kg, thịt xay 133.000 đồng, mỡ heo 73.000 đồng/kg.