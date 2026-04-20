Giá heo hơi hôm nay 20.4.2026: Cao hơn Trung Quốc 30.000 đồng/kg

Giá heo hơi bình quân trong nước đang ở mức 65.900 đồng/kg trong khi giá heo Trung Quốc chỉ khoảng 33.000 đồng/kg ẢNH: Đ.Đ

Thị trường miền Bắc chưa ghi nhận diễn biến tăng giá heo hơi trong ngày đầu tuần, nhưng vẫn giữ mức khá cao sau khi tăng nhẹ vào cuối tuần trước. Hiện giá heo hơi khu vực này dao động trong khoảng 63.000 - 66.000 đồng/kg. Trong đó, Hưng Yên duy trì mức cao nhất là 66.000 đồng/kg; TP.Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng cùng 65.000 đồng/kg; các tỉnh thành khác gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg; Lai Châu vẫn là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 63.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây nguyên ghi nhận một số địa phương điều chỉnh tăng giá trong sáng nay. Cụ thể, Thanh Hóa, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng tăng 1.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng vươn lên mức cao nhất là 69.000 đồng/kg; Đắk Lắk duy trì mức 68.000 đồng/kg; Thanh Hóa, Gia Lai và Khánh Hòa cùng 65.000 đồng/kg; Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi phổ biến ở mức 64.000 đồng/kg; Hà Tĩnh tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 63.000 đồng/kg.

Khu vực thị trường phía nam cũng ghi nhận giá heo hơi đồng loạt lặng sóng trong sáng nay. Hiện các thương lái tại khu vực này thu mua heo hơi từ 67.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng neo ở mức cao nhất 69.000 đồng/kg; Cà Mau 68.000 đồng/kg; An Giang và Cần Thơ duy trì mức thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg.

Dự báo thời gian tới, ngành chăn nuôi tiếp tục đối diện nhiều thách thức như nguy cơ dịch bệnh tái phát, chi phí đầu vào tăng cao, cùng với yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường về chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Sau những thiệt hại do dịch bệnh, nhiều hộ dân chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang áp dụng quy trình kỹ thuật chặt chẽ hơn, chú trọng từ khâu chọn giống, vệ sinh chuồng trại đến tiêm phòng định kỳ.