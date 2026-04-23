Giá heo hơi hôm nay 23.4.2026: Diễn biến lạ trước kỳ nghỉ lễ

Giá heo hơi miền Bắc tăng nhẹ 1.000 đồng ở Lai Châu lên 64.000 đồng/kg - mức giá phổ biến của nhiều tỉnh thành khác trong khu vực. Giá cao nhất khu vực là 66.000 đồng/kg ghi nhận tại Hưng Yên; một số địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh 65.000 đồng/kg.



Ở miền Trung, giá heo hơi cũng tăng nhẹ 1.000 đồng tại Hà Tĩnh lên ngang với nhiều tỉnh thành khác trong khu vực là 64.000 đồng/kg. Một số địa phương cao hơn mức phổ biến chung như Gia Lai và Khánh Hòa 65.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Lâm Đồng lần lượt 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam tiếp tục duy trì mức giá cao, phổ biến 69.000 đồng/kg; riêng Cà Mau 68.000 đồng/kg, An Giang và Cần Thơ 67.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 66.000 đồng/kg. Giá heo hơi của Công ty C.P Việt Nam duy trì mức 64.000 đồng/kg ở miền Bắc và 69.000 đồng/kg ở miền Nam. Dù sắp bước vào 2 đợt nghỉ lễ kéo dài nhưng thị trường vẫn ổn định là diễn biến lạ vì thông thường giá sẽ có nhiều biến động trước các đợt lễ lớn. Theo các chuyên gia, nguyên nhân vì khoảng 1 tháng trước đó giá heo hơi đã tăng theo giá thức ăn và chi phí vận chuyển. Hiện tại, thị trường đạt trạng thái ổn định về chi phí cũng như cung cầu khá cân bằng. Giá heo giống cũng ổn định trong khoảng từ 2,2 - 2,3 triệu đồng/con (10kg).

Tại TP.HCM, lượng heo về các nhà máy tăng nhẹ lên trên 5.000 con/ngày. Giá heo mảnh ở chợ đầu mối dao động từ 82.000 - 86.000 đồng/kg tùy chất lượng. Giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị phổ biến như: ba rọi 160.000 đồng/kg, sườn non 170.000 đồng/kg, nạc dăm 155.000 đồng/kg, nạc vai 140.000 đồng/kg, nạc đùi 135.000 đồng/kg, thịt xay 133.000 đồng, mỡ heo 74.000 đồng/kg.