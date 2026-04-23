Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 23.4.2026: Diễn biến lạ trước kỳ nghỉ lễ

Chí Nhân
23/04/2026 06:56 GMT+7

Các đợt nghỉ lễ lớn liên tục sắp bắt đầu nhưng thị trường cơ bản vẫn trầm lắng, đây được xem là diễn biến khá lạ so với thông thường các năm.

Giá heo hơi miền Bắc tăng nhẹ 1.000 đồng ở Lai Châu lên 64.000 đồng/kg - mức giá phổ biến của nhiều tỉnh thành khác trong khu vực. Giá cao nhất khu vực là 66.000 đồng/kg ghi nhận tại Hưng Yên; một số địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi duy trì ổn định nhưng sức mua thịt bán lẻ không cao

ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, giá heo hơi cũng tăng nhẹ 1.000 đồng tại Hà Tĩnh lên ngang với nhiều tỉnh thành khác trong khu vực là 64.000 đồng/kg. Một số địa phương cao hơn mức phổ biến chung như Gia Lai và Khánh Hòa 65.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Lâm Đồng lần lượt 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam tiếp tục duy trì mức giá cao, phổ biến 69.000 đồng/kg; riêng Cà Mau 68.000 đồng/kg, An Giang và Cần Thơ 67.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 66.000 đồng/kg. Giá heo hơi của Công ty C.P Việt Nam duy trì mức 64.000 đồng/kg ở miền Bắc và 69.000 đồng/kg ở miền Nam. Dù sắp bước vào 2 đợt nghỉ lễ kéo dài nhưng thị trường vẫn ổn định là diễn biến lạ vì thông thường giá sẽ có nhiều biến động trước các đợt lễ lớn. Theo các chuyên gia, nguyên nhân vì khoảng 1 tháng trước đó giá heo hơi đã tăng theo giá thức ăn và chi phí vận chuyển. Hiện tại, thị trường đạt trạng thái ổn định về chi phí cũng như cung cầu khá cân bằng. Giá heo giống cũng ổn định trong khoảng từ 2,2 - 2,3 triệu đồng/con (10kg).

Tại TP.HCM, lượng heo về các nhà máy tăng nhẹ lên trên 5.000 con/ngày. Giá heo mảnh ở chợ đầu mối dao động từ 82.000 - 86.000 đồng/kg tùy chất lượng. Giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị phổ biến như: ba rọi 160.000 đồng/kg, sườn non 170.000 đồng/kg, nạc dăm 155.000 đồng/kg, nạc vai 140.000 đồng/kg, nạc đùi 135.000 đồng/kg, thịt xay 133.000 đồng, mỡ heo 74.000 đồng/kg.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 22.4.2026: Bình ổn trước kỳ nghỉ lễ

Thị trường heo hơi cả nước tiếp tục duy trì xu hướng đi ngang trong sáng nay, giao dịch ở cả ba miền dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 21.4.2026: Chờ cú hích mới

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay giá heo hơi tăng đợt nghỉ lễ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận