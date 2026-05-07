Giá heo hơi hôm nay 7.5.2026: Thịt ngoại tăng mạnh

Ở miền Bắc, giá heo hơi không nhiều biến động, mức thấp nhất 63.000 đồng/kg vẫn duy trì tại Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên. Ngược lại, các địa phương như Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng vẫn duy trì mức cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác đồng giá 64.000 đồng/kg.



Giá heo hơi cả nước duy trì mức cao dù nhu cầu tiêu thụ thấp ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại thị trường miền Trung, khu vực bắc Trung bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có giá heo hơi khá thấp với 64.000 đồng/kg; ngược lại, nam Trung bộ, đặc biệt là Lâm Đồng và Đắk Lắk có giá cao nhất khu vực 68.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại phổ biến từ 64.000 - 66.000 đồng/kg.

Miền Nam vẫn là khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước; mức cao nhất 70.000 đồng/kg duy trì tại Cần Thơ và Cà Mau. Các tỉnh thành khác dao động từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, giá thức ăn chăn nuôi thời gian gần đây có xu hướng giảm do nguồn cung dồi dào. Cụ thể, các nguyên liệu nội địa như giá cám gạo tại ĐBSCL trong tháng 4 giảm 600 - 900 đồng/kg so với tháng 3. Lượng hàng tồn kho tại các nhà máy xay xát duy trì ở mức cao, nhu cầu thu mua của các nhà máy thức ăn chăn nuôi chậm. Bên cạnh đó, nguyên liệu nhập khẩu như giá bắp bình quân 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 248,8 USD/tấn, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Giá các loại thức ăn chăn nuôi tại thị trường trong nước như cám khô tháng 4 đạt 6.800 đồng/kg, giảm 900 đồng/kg; cám hỗn hợp 6.800 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg và cám ướt 6.900 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg. Đây là điều kiện thuận lợi giúp người chăn nuôi hạ giá thành.

Giá heo mảnh ở chợ đầu mối cũng giảm nhẹ, dao động từ 80.000 - 85.000 đồng/kg tùy chất lượng. Giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị phổ biến như: ba rọi 161.000 đồng/kg, sườn non 173.000 đồng/kg, nạc dăm 157.000 đồng/kg, nạc vai 140.000 đồng/kg, nạc đùi 135.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng, mỡ heo 73.000 đồng/kg.