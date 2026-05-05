Giá heo hơi hôm nay 5.5.2026: Nhiều nơi hạ nhiệt

Chí Nhân
05/05/2026 07:42 GMT+7

Giá heo hơi nhiều tỉnh thành trong cả nước giảm nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, do sau kỳ nghỉ lễ sức mua giảm và nhiều hộ chăn nuôi tranh thủ xuất chuồng vì lo ngại dịch bệnh.

Ở miền Bắc, giá heo hơi đồng loạt giảm 1.000 đồng tại Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng xuống 65.000 đồng/kg. Mức giảm 1.000 đồng cũng ghi nhận lại Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên xuống 63.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại giữ giá phổ biến từ 64.000 - 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hạ nhiệt do sức mua sau kỳ nghỉ lễ giảm

Thị trường miền Trung cũng ghi nhận giá heo hơi giảm 1.000 đồng ở Thanh Hóa và Nghệ An xuống 64.000 đồng/kg; Quảng Trị và Huế còn 63.000 đồng/kg. Đặc biệt, Lâm Đồng giảm 2.000 đồng xuống 68.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại phổ biến từ 64.000 - 66.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, thị trường cũng hạ nhiệt, mức giảm đến 2.000 đồng ghi nhận tại TP.HCM, Đồng Nai xuống 68.000 đồng/kg; riêng Cần Thơ vẫn đứng ở mức 70.000 đồng/kg. Trong khi đó, An Giang và Đồng Tháp cùng giảm 1.000 đồng xuống 68.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại đồng giá 69.000 đồng/kg.

Trong tuần đầu sau đợt nghỉ lễ kéo dài, thị trường cả nước bắt đầu hạ nhiệt. Đây cũng là xu hướng thông thường các năm qua. Thêm vào đó, do lo ngại dịch bệnh nên nhiều người chăn nuôi tranh thủ xuất chuồng khi được giá. Do đó, nhiều chuyên gia nhận định giá heo hơi có thể tiếp tục giảm nhẹ trong thời gian tới.

Tại TP.HCM, người dân trở lại nhà máy và trường học nên nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng so với cao điểm nghỉ lễ. Lượng heo về các nhà máy tăng nhẹ lên trung bình 4.700 con/ngày. Giá heo mảnh ở chợ đầu mối cũng giảm nhẹ, dao động từ 80.000 - 85.000 đồng/kg tùy chất lượng. Giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị phổ biến như: ba rọi 161.000 đồng/kg, sườn non 173.000 đồng/kg, nạc dăm 157.000 đồng/kg, nạc vai 140.000 đồng/kg, nạc đùi 135.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng, mỡ heo 73.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 4.5.2026: Ổn định sau kỳ nghỉ dài ngày

Sau kỳ nghỉ kéo dài, giá heo hơi vẫn chưa đủ động lực để tăng lên khi nguồn cung đưa ra thị trường nhiều hơn.

