Giá heo hơi hôm nay 6.5.2026: Đi ngang do đâu?

Sau nhịp điều chỉnh tăng nhẹ, heo hơi hôm nay tại các tỉnh, thành phía bắc đồng loạt chững giá, dao động quanh mức 64.000 - 66.000 đồng/kg. Cụ thể, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cùng 64.000 đồng/kg; TP.Hà Nội, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình và Phú Thọ 65.000 đồng/kg trong khi Thái Nguyên và Hưng Yên duy trì 66.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tại thị trường miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi giữ xu hướng đi ngang mặc dù có chênh lệch khá lớn giữa giá thu mua trong vùng. Cụ thể, heo hơi tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đang ở mức 64.000 đồng/kg; Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa duy trì 65.000 đồng/kg; Đắk Lắk 68.000 đồng/kg trong khi Lâm Đồng là địa phương có giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg.

Tình hình im ắng cũng đang được duy trì tại thị trường miền Nam khi giá heo hơi khu vực này đi ngang trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg. Đồng Nai hiện là địa phương có giá heo hơi dẫn đầu cả nước, với 70.000 đồng/kg. Tiếp sau đó là TP.HCM và Đồng Tháp 69.000 đồng/kg. Các địa phương khác gồm Tây Ninh, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ 68.000 đồng/kg.

Theo Bộ NN-MT, tình hình chăn nuôi cả nước đến cuối tháng 4.2026 ước tính tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có đàn heo tăng khá nhờ phát triển mạnh mô hình chăn nuôi trang trại, đồng thời kiểm soát tốt dịch bệnh: Gia Lai tăng 7,4%; Lâm Đồng tăng 7,2%; TP.HCM tăng 3,4%; Bắc Ninh và Phú Thọ tăng 3,2%; Lào Cai tăng 2,7%. Tuy nhiên, quy mô chăn nuôi nông hộ đang đối mặt với khó khăn do chi phí thức ăn và thuốc thú y còn cao, trong khi dịch tả heo châu Phi vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái phát cục bộ.

Theo thống kê, dịch tả heo châu Phi đến thời điểm cuối tháng 4.2026 vẫn còn 83 ổ dịch tại 23 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng 4.2026, cả nước xảy ra 445 ổ dịch tại 25 tỉnh, thành phố, với tổng số heo chết và buộc tiêu hủy là 38.879 con. Hiện nay, một số nước trên thế giới đang xảy ra dịch bệnh lở mồm long móng do virus thuộc serotype SAT1 lây lan và có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam. Cục Hải quan vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai các biện pháp ngăn chặn, giám sát và ứng phó nguy cơ từ dịch bệnh này.