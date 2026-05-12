Giá heo hơi hôm nay 12.5.2026: Tiếp tục tăng nhẹ

Chí Nhân
12/05/2026 07:25 GMT+7

Giá heo hơi tiếp tục tăng nhẹ tại một số địa phương, mức cao nhất cả nước là 71.000 đồng/kg.

Ở miền Bắc, giá heo hơi tăng 1.000 đồng tại Phú Thọ và Lạng Sơn lên mức 68.000 đồng/kg. Giá cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg duy trì tại Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên. Các tỉnh thành trong khu vực dao động từ 67.000 - 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi liên tục tăng, thịt bán lẻ cũng tăng nhẹ

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi cũng tăng 1.000 đồng ở Gia Lai lên 67.000 đồng/kg. Giá heo hơi phổ biến ở khu vực này từ 66.000 - 67.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng và Đắk Lắk vẫn duy trì giá của ngày hôm trước lần lượt 69.000 và 68.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam ghi nhận giá heo hơi ở Đồng Nai duy trì mức cao nhất cả nước với 71.000 đồng/kg; TP.HCM với 70.000 đồng/kg. Ngược lại, mức giá thấp nhất 68.000 đồng xuất hiện phổ biến ở nhiều địa phương như Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau; riêng Vĩnh Long 69.000 đồng/kg.

Sau đợt nghỉ lễ, giá heo hơi vẫn tăng là diễn biến khá bất ngờ với nhiều người trong ngành. Các chuyên gia cho rằng, do nguồn cung khan hiếm cục bộ vì những tháng đầu năm lĩnh vực này đối mặt với nhiều biến động về giá cả đầu ra lẫn đầu vào cũng như tình trạng dịch bệnh. Xu hướng tăng giá cũng được ghi nhận tại một số thị trường lân cận như Thái Lan, Trung Quốc…

Giá heo mảnh ở chợ đầu mối cũng tăng nhẹ, dao động từ 82.000 - 87.000 đồng/kg tùy chất lượng. Giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị phổ biến như ba rọi 165.000 đồng/kg, sườn non 173.000 đồng/kg, nạc dăm 160.000 đồng/kg, nạc vai 140.000 đồng/kg, nạc đùi 136.000 đồng/kg, thịt xay 138.000 đồng, mỡ heo 73.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 11.5.2026: Vì sao tăng nhanh?

Giá heo hơi đang tăng nhanh ở miền Bắc, kéo theo đà tăng tại khu vực miền Trung trong khi vẫn giữ ổn định tại thị trường miền Nam.

