Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 11.5.2026: Vì sao tăng nhanh?

Đinh Đang
Đinh Đang
11/05/2026 07:57 GMT+7

Giá heo hơi đang tăng nhanh ở miền Bắc, kéo theo đà tăng tại khu vực miền Trung trong khi vẫn giữ ổn định tại thị trường miền Nam.

Giá heo hơi hôm nay 11.5.2026: Vì sao tăng nhanh? - Ảnh 1.

Sức tiêu thụ thịt heo vẫn đang thấp

ẢNH: Đ.Đ

Thị trường miền Bắc ghi nhận giá heo hơi hôm nay bật tăng tại tất cả các địa phương. Cụ thể, sau khi điều chỉnh tăng thêm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại khu vực này dao động từ 67.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg; Thái Nguyên, Quảng Ninh và Hải Phòng 68.000 đồng/kg; TP.Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên tiếp tục dẫn đầu khu vực với 69.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung - Tây nguyên tăng rải rác một số nơi tại Hà Tĩnh và Nghệ An với mức tăng 1.000 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, 2 địa phương này cùng lên mức thu mua 67.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo hơi trong khu vực này dao động từ 66.000 - 69.000 đồng/kg. Cụ thể, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng 66.000 đồng/kg; Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh 67.000 đồng/kg; Đắk Lắk giữ giá 68.000 đồng/kg; Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức thu mua cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi phía nam ổn định. Khảo sát mới nhất cho thấy, các thương lái tại khu vực này đang thu mua heo hơi với giá từ 68.000 - 71.000 đồng/kg. Cụ thể, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ đang giữ mức 68.000 đồng/kg; Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long 69.000 đồng/kg; TP.HCM giữ mức 70.000 đồng/kg trong khi Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu cả nước với 71.000 đồng/kg. 

Hiện giá heo hơi bình quân cả nước ở mức 67.800 đồng/kg, chênh lệch khá lớn so với giá thịt heo Trung Quốc (khoảng 37.400 đồng/kg). Theo các chuyên gia, diễn biến tăng giá trong nước hiện nay có thể xuất phát từ kế hoạch ngăn chặn nguồn thịt heo nhập lậu để phòng virus gây bệnh lở mồm long móng xâm nhập.  

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 9.5.2026: Đồng loạt tăng

Giá heo hơi hôm nay 9.5.2026: Đồng loạt tăng

Giá heo hơi đồng loạt tăng trên cả nước, đặc biệt tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai bất ngờ vượt mốc 70.000 đồng/kg.

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay Giá thịt heo giá heo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận