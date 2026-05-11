Giá heo hơi hôm nay 11.5.2026: Vì sao tăng nhanh?

Sức tiêu thụ thịt heo vẫn đang thấp ẢNH: Đ.Đ

Thị trường miền Bắc ghi nhận giá heo hơi hôm nay bật tăng tại tất cả các địa phương. Cụ thể, sau khi điều chỉnh tăng thêm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại khu vực này dao động từ 67.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg; Thái Nguyên, Quảng Ninh và Hải Phòng 68.000 đồng/kg; TP.Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên tiếp tục dẫn đầu khu vực với 69.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung - Tây nguyên tăng rải rác một số nơi tại Hà Tĩnh và Nghệ An với mức tăng 1.000 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, 2 địa phương này cùng lên mức thu mua 67.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo hơi trong khu vực này dao động từ 66.000 - 69.000 đồng/kg. Cụ thể, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng 66.000 đồng/kg; Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh 67.000 đồng/kg; Đắk Lắk giữ giá 68.000 đồng/kg; Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức thu mua cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi phía nam ổn định. Khảo sát mới nhất cho thấy, các thương lái tại khu vực này đang thu mua heo hơi với giá từ 68.000 - 71.000 đồng/kg. Cụ thể, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ đang giữ mức 68.000 đồng/kg; Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long 69.000 đồng/kg; TP.HCM giữ mức 70.000 đồng/kg trong khi Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu cả nước với 71.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi bình quân cả nước ở mức 67.800 đồng/kg, chênh lệch khá lớn so với giá thịt heo Trung Quốc (khoảng 37.400 đồng/kg). Theo các chuyên gia, diễn biến tăng giá trong nước hiện nay có thể xuất phát từ kế hoạch ngăn chặn nguồn thịt heo nhập lậu để phòng virus gây bệnh lở mồm long móng xâm nhập.