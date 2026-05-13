Giá heo hơi hôm nay 13.5.2026: Đà tăng chững lại

Đinh Đang
13/05/2026 08:30 GMT+7

Diễn biến tăng giá heo hơi trong mấy ngày qua có vẻ đã giảm nhiệt khi mức tăng chậm lại và số địa phương điều chỉnh giá cũng không còn lan rộng như trước.

Thị trường miền Bắc hôm nay ghi nhận giá heo hơi điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg tại Sơn La, lên mức 68.000 đồng/kg. Đây cũng là địa phương duy nhất có sự biến động trong sáng nay, trong khi các tỉnh, thành khác đều giữ nguyên mức giao dịch trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Cụ thể, Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên đang duy trì giá heo hơi ở mức 67.000 đồng/kg trong khi TP. Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên tiếp tục là những địa phương có giá cao nhất khu vực với mức giao dịch 69.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung - Tây nguyên ghi nhận giá heo hơi tại Thanh Hoá tăng 1.000 đồng/kg lên mức 68.000 đồng/kg trong sáng nay, đây cũng là sự điều chỉnh đáng chú ý duy nhất tại khu vực này, chứng tỏ xu hướng tăng giá liên tục trong thời gian gần đây đã chững lại. Hiện tại, giá heo hơi tại các địa phương gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hoà đang duy trì ở mức 66.000 đồng/kg. Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai có giá heo hơi hiện tại là 67.000 đồng/kg; tại Thanh Hoá và Đắk Lắk 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục giữ vị trí cao nhất khu vực với giá 69.000 đồng/kg.

Trong khi các khu vực thị trường khác biến động mạnh thì thị trường heo hơi miền Nam lại duy trì trạng thái ổn định từ nhiều tháng nay. Hiện tại, các thương lái trong khu vực thu mua heo hơi với giá từ 68.000 - 71.000 đồng/kg. Cụ thể, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng neo ở mức 68.000 đồng/kg; Tây Ninh và Vĩnh Long giữ mức 69.000 đồng/kg. TP.HCM tiếp tục giao dịch tại 70.000 đồng/kg, trong khi Đồng Nai vẫn dẫn đầu cả nước với giá 71.000 đồng/kg.

Theo dự báo của Bộ NN-MT, giá heo hơi có thể sẽ tiếp tục duy trì ổn định hoặc tăng nhẹ tại một số khu vực. Hiện tại, các bệnh nguy hiểm cơ bản được kiểm soát. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan biên phòng và thú y đang kiểm soát chặt biên giới để tránh lây lan virus chủng mới đang gây dịch lở mồm long móng ở một số nước trên thế giới. 

Giá heo hơi hôm nay 12.5.2026: Tiếp tục tăng nhẹ

