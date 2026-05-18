Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 18.5.2026: Thị trường giảm nhiệt

Đinh Đang
Đinh Đang
18/05/2026 08:02 GMT+7

Giá heo hơi đã tạm ngừng đà tăng đồng thời có dấu hiệu giảm nhẹ tại một số tỉnh, thành trong ngày đầu tuần.

Giá heo hơi hôm nay 18.5.2026: Thị trường giảm nhiệt - Ảnh 1.

Thị trường thịt heo duy trì giá ổn định

ẢNH: Đ.Đ

Sáng đầu tuần, thị trường heo hơi tại các tỉnh, thành miền Bắc vẫn giữ ổn định, duy trì giao dịch trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Hiện mức giá thịt heo thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên. Các địa phương khác gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Sơn La đang giao dịch tại mức 68.000 đồng/kg trong khi TP.Hà Nội, Bắc Ninh, và Hưng Yên tiếp tục dẫn đầu khu vực với 69.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi cũng đi ngang trong sáng nay, phổ biến từ 66.000 - 69.000 đồng/kg. Cụ thể, các địa phương gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Khánh Hòa 66.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Trong khi đó, Thanh Hóa và Đắk Lắk 68.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng giữ mức cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg.

Thị trường phía nam ghi nhận giá heo hơi giảm nhẹ tại Đồng Nai với mức giảm 1.000 đồng/kg, về 70.000 đồng/kg. Hiện tại, TP.HCM và Đồng Nai là hai địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước, đạt 70.000 đồng/kg. Tây Ninh và Vĩnh Long cùng giao dịch ở mức 69.000 đồng/kg. Các địa phương khác gồm Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng 68.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi cả nước gần như ổn định trong sáng đầu tuần với mức giao dịch trong khoảng 66.000 - 70.000 đồng/kg. Trên thị trường bán lẻ, giá thịt heo tại một số cửa hàng thực phẩm, siêu thị dao động từ 85.714 - 176.190 đồng/kg. Cụ thể, sườn non có giá phổ biến 176.000 đồng/kg, nạc dăm heo 161.905 đồng/kg, thịt ba rọi 157.143 đồng/kg, mỡ heo 85.714 đồng/kg...

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 16.5.2026: Nguy cơ nắng nóng đè lên đàn vật nuôi

Giá heo hơi hôm nay 16.5.2026: Nguy cơ nắng nóng đè lên đàn vật nuôi

Cung cầu ổn định khiến giá heo hơi đi ngang trong những ngày qua. Đáng chú ý là Cục Chăn nuôi và Thú y cảnh báo tình trạng nắng nóng gay gắt hiện nay sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đàn vật nuôi.

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay Giá thịt heo giá heo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận