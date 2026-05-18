Giá heo hơi hôm nay 18.5.2026: Thị trường giảm nhiệt

Thị trường thịt heo duy trì giá ổn định ẢNH: Đ.Đ

Sáng đầu tuần, thị trường heo hơi tại các tỉnh, thành miền Bắc vẫn giữ ổn định, duy trì giao dịch trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Hiện mức giá thịt heo thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên. Các địa phương khác gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Sơn La đang giao dịch tại mức 68.000 đồng/kg trong khi TP.Hà Nội, Bắc Ninh, và Hưng Yên tiếp tục dẫn đầu khu vực với 69.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi cũng đi ngang trong sáng nay, phổ biến từ 66.000 - 69.000 đồng/kg. Cụ thể, các địa phương gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Khánh Hòa 66.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Trong khi đó, Thanh Hóa và Đắk Lắk 68.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng giữ mức cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg.

Thị trường phía nam ghi nhận giá heo hơi giảm nhẹ tại Đồng Nai với mức giảm 1.000 đồng/kg, về 70.000 đồng/kg. Hiện tại, TP.HCM và Đồng Nai là hai địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước, đạt 70.000 đồng/kg. Tây Ninh và Vĩnh Long cùng giao dịch ở mức 69.000 đồng/kg. Các địa phương khác gồm Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng 68.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi cả nước gần như ổn định trong sáng đầu tuần với mức giao dịch trong khoảng 66.000 - 70.000 đồng/kg. Trên thị trường bán lẻ, giá thịt heo tại một số cửa hàng thực phẩm, siêu thị dao động từ 85.714 - 176.190 đồng/kg. Cụ thể, sườn non có giá phổ biến 176.000 đồng/kg, nạc dăm heo 161.905 đồng/kg, thịt ba rọi 157.143 đồng/kg, mỡ heo 85.714 đồng/kg...