Giá heo hơi hôm nay 16.5.2026: Nguy cơ nắng nóng đè lên đàn vật nuôi

Ở miền Bắc, giá heo hơi phổ biến từ 67.000 - 68.000 đồng/kg; riêng một số địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên vẫn duy trì mức 69.000 đồng/kg.



Tương tự với các tỉnh thành miền Trung, giá heo hơi khu vực phía bắc duy trì mức 66.000 - 67.000 đồng/kg còn nam Trung bộ cao hơn với khoảng 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Miền Nam vẫn là khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước, ở mức 68.000 - 69.000 đồng/kg, riêng "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai 70.000 đồng/kg - cao nhất cả nước.

Hiện tại, sức mua ổn định và cung cầu cân đối nên giá cả ít biến động. Theo ông Nguyễn Trí Công - Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, nếu không có biến động bất ngờ thì giá heo hơi trong giai đoạn từ nay đến cuối năm phổ biến dao động trong khoảng 65.000 - 70.000 đồng/kg. Nguyên nhân là việc tăng hay giảm đàn heo cần mất khoảng 1 năm. Thời gian qua, ngành này đối mặt với nhiều biến động về giá cả và chi phí đầu vào nên người dân không mạnh dạn đầu tư mà chủ yếu chỉ duy trì công suất.

Trong khi đó, Cục Chăn nuôi và Thú y cảnh báo, nhiệt độ tăng cao là điều kiện bất lợi làm suy giảm mạnh sức đề kháng của vật nuôi. Gia súc, gia cầm có nguy cơ chết do cảm nắng, cảm nóng. Nắng nóng đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho các loại dịch bệnh bùng phát, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người chăn nuôi. Để chủ động giảm thiểu rủi ro, người chăn nuôi tập trung thực hiện tốt các giải pháp làm mát cho chuồng trại luôn cao ráo, sạch sẽ và thông thoáng.

Giá heo mảnh ở chợ đầu mối dao động từ 80.000 - 85.000 đồng/kg tùy chất lượng và buổi chợ. Giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị phổ biến ổn định, như ba rọi 165.000 đồng/kg, sườn non 173.000 đồng/kg, nạc dăm 160.000 đồng/kg, nạc vai 140.000 đồng/kg, nạc đùi 136.000 đồng/kg, thịt xay 138.000 đồng, mỡ heo 73.000 đồng/kg.