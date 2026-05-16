Giá heo hơi hôm nay 16.5.2026: Nguy cơ nắng nóng đè lên đàn vật nuôi

Chí Nhân
16/05/2026 07:40 GMT+7

Cung cầu ổn định khiến giá heo hơi đi ngang trong những ngày qua. Đáng chú ý là Cục Chăn nuôi và Thú y cảnh báo tình trạng nắng nóng gay gắt hiện nay sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đàn vật nuôi.

Ở miền Bắc, giá heo hơi phổ biến từ 67.000 - 68.000 đồng/kg; riêng một số địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên vẫn duy trì mức 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ổn định do cung cầu cân đối

Tương tự với các tỉnh thành miền Trung, giá heo hơi khu vực phía bắc duy trì mức 66.000 - 67.000 đồng/kg còn nam Trung bộ cao hơn với khoảng 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Miền Nam vẫn là khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước, ở mức 68.000 - 69.000 đồng/kg, riêng "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai 70.000 đồng/kg - cao nhất cả nước.

Hiện tại, sức mua ổn định và cung cầu cân đối nên giá cả ít biến động. Theo ông Nguyễn Trí Công - Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, nếu không có biến động bất ngờ thì giá heo hơi trong giai đoạn từ nay đến cuối năm phổ biến dao động trong khoảng 65.000 - 70.000 đồng/kg. Nguyên nhân là việc tăng hay giảm đàn heo cần mất khoảng 1 năm. Thời gian qua, ngành này đối mặt với nhiều biến động về giá cả và chi phí đầu vào nên người dân không mạnh dạn đầu tư mà chủ yếu chỉ duy trì công suất.

Trong khi đó, Cục Chăn nuôi và Thú y cảnh báo, nhiệt độ tăng cao là điều kiện bất lợi làm suy giảm mạnh sức đề kháng của vật nuôi. Gia súc, gia cầm có nguy cơ chết do cảm nắng, cảm nóng. Nắng nóng đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho các loại dịch bệnh bùng phát, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người chăn nuôi. Để chủ động giảm thiểu rủi ro, người chăn nuôi tập trung thực hiện tốt các giải pháp làm mát cho chuồng trại luôn cao ráo, sạch sẽ và thông thoáng.

Giá heo mảnh ở chợ đầu mối dao động từ 80.000 - 85.000 đồng/kg tùy chất lượng và buổi chợ. Giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị phổ biến ổn định, như ba rọi 165.000 đồng/kg, sườn non 173.000 đồng/kg, nạc dăm 160.000 đồng/kg, nạc vai 140.000 đồng/kg, nạc đùi 136.000 đồng/kg, thịt xay 138.000 đồng, mỡ heo 73.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 15.5.2026: Bình quân 68.000 đồng/kg

Giá heo hơi đang duy trì ngưỡng giao dịch quanh mức bình quân trên cả nước là 68.000 đồng/kg - mức giá khá cao.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
