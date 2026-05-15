Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 15.5.2026: Bình quân 68.000 đồng/kg

Đinh Đang
Đinh Đang
15/05/2026 08:34 GMT+7

Giá heo hơi đang duy trì ngưỡng giao dịch quanh mức bình quân trên cả nước là 68.000 đồng/kg - mức giá khá cao.

Giá heo hơi hôm nay 15.5.2026: Bình quân 68.000 đồng/kg- Ảnh 1.

Thịt heo trong nước vẫn đang ở mức cao so với các nước trong khu vực

ẢNH: Đ.Đ

Thị trường thịt heo hôm nay tương đối bình ổn sau khi giảm nhẹ vào hôm trước. Tại miền Bắc, giá heo hơi đi ngang trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Cụ thể, TP.Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên là những địa phương có mức thu mua cao nhất khu vực, đạt 69.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Sơn La đang giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo ở Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên thấp nhất khu vực với 67.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi cũng trở lại trạng thái bình ổn trong sáng nay. Theo đó, heo hơi khu vực này đang được mua bán dao động từ 66.000 - 69.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục giữ vị trí cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg. Tiếp theo là Thanh Hoá và Đắk Lắk cùng 68.000 đồng/kg. Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai đang neo ở mức 67.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa là những địa phương có giá thấp nhất khu vực, đạt 66.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam hôm nay cũng duy trì giá heo hơi ổn định trong khoảng 68.000 - 69.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Cụ thể, Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá heo cao nhất, với 71.000 đồng/kg; TP.HCM 70.000 đồng/kg; Tây Ninh và Vĩnh Long 69.000 đồng/kg. Ngược lại, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ đang là những địa phương có giá thấp nhất khu vực với 68.000 đồng/kg.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 14.5.2026: 'Thủ phủ chăn nuôi' hạ nhiệt

Giá heo hơi hôm nay 14.5.2026: 'Thủ phủ chăn nuôi' hạ nhiệt

Giá heo hơi duy trì mức cao trên cả nước; riêng khu vực Nam bộ - nơi có giá heo hơi cao nhất cả nước - giảm nhiệt, đặc biệt tại 'thủ phủ chăn nuôi' Đồng Nai.

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay Giá thịt heo giá heo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận