Giá heo hơi hôm nay 15.5.2026: Bình quân 68.000 đồng/kg

Thịt heo trong nước vẫn đang ở mức cao so với các nước trong khu vực ẢNH: Đ.Đ

Thị trường thịt heo hôm nay tương đối bình ổn sau khi giảm nhẹ vào hôm trước. Tại miền Bắc, giá heo hơi đi ngang trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Cụ thể, TP.Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên là những địa phương có mức thu mua cao nhất khu vực, đạt 69.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Sơn La đang giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo ở Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên thấp nhất khu vực với 67.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi cũng trở lại trạng thái bình ổn trong sáng nay. Theo đó, heo hơi khu vực này đang được mua bán dao động từ 66.000 - 69.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục giữ vị trí cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg. Tiếp theo là Thanh Hoá và Đắk Lắk cùng 68.000 đồng/kg. Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai đang neo ở mức 67.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa là những địa phương có giá thấp nhất khu vực, đạt 66.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam hôm nay cũng duy trì giá heo hơi ổn định trong khoảng 68.000 - 69.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Cụ thể, Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá heo cao nhất, với 71.000 đồng/kg; TP.HCM 70.000 đồng/kg; Tây Ninh và Vĩnh Long 69.000 đồng/kg. Ngược lại, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ đang là những địa phương có giá thấp nhất khu vực với 68.000 đồng/kg.